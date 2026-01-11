Evo što je Belinho napisao na Instragramu u oproštaju od Dinama

- Došao je trenutak za novi korak. Nakon promišljanja i razgovora s obitelji, donio sam odluku da u ovom trenutku napravim promjenu kako bih nastavio svoj daljnji razvoj. Vjerujem da je ova odluka najbolja za mene i moju obitelj u ovom razdoblju - napisao je Belinho na Instagramu.

Dakle, veliki nogometni telent definitivno odlazi iz Dinama kao što se to posljednjih dana i publiciralo. Naime, Belinho je u posljednje vrijeme sve više igrao za kadete Dinama, a ne za juniore pa je i on, njegova obitelji i ljudi koji brinu o njegovoj karijeri (Andy Bara) odlučili da je bolje otići u Kustošiju i tamo igrati u juniorskoj konkurenciji te se tako brže razvijati, brže nego igrajući za kadete maksimirske momčadi.

Vjerujemo da je donio dobru odluku za sebe i da će se doista dobro razvijati pa onda može jednog dana i vratiti u Dinamo.