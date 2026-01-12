FOTO Evo koje dame su nove natjecateljice 'Gospodina Savršenog'!

U novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' stižu nove natjecateljice spremne osvojiti Petrovo ili Karlovo srce. 
U novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' stižu nove natjecateljice spremne osvojiti Petrovo ili Karlovo srce. 
Foto: RTL
Share
Podijeli
Jelena ima 24 godine, dolazi iz Beograda i premda kaže da su joj obrazovanje i posao u obrazovanju važan oslonac, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama jer je taj posao iznimno veseli. Sebe opisuje kao iskrenu, marljivu i komunikativnu osobu iako priznaje da ponekad previše razmišlja o detaljima, slijedi pravila previše rigidno i teško skriva osjećaje kada joj netko ne odgovara.
Jelena ima 24 godine, dolazi iz Beograda i premda kaže da su joj obrazovanje i posao u obrazovanju važan oslonac, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama jer je taj posao iznimno veseli. Sebe opisuje kao iskrenu, marljivu i komunikativnu osobu iako priznaje da ponekad previše razmišlja o detaljima, slijedi pravila previše rigidno i teško skriva osjećaje kada joj netko ne odgovara.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama 'punim umirovljenika'. Ponosna je na svoje obrazovanje i principe kojih se drži, a iskrenost je nešto što kod sebe posebno ističe. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, a konflikte rješava razgovorom, a ne konfrontacijom.
Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama 'punim umirovljenika'. Ponosna je na svoje obrazovanje i principe kojih se drži, a iskrenost je nešto što kod sebe posebno ističe. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, a konflikte rješava razgovorom, a ne konfrontacijom.
Foto: RTL
Share
Podijeli
U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost, a sve bi to voljela pronaći u Gospodinu Savršenom.
U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost, a sve bi to voljela pronaći u Gospodinu Savršenom.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Monika ima 32 godine i živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj.
Monika ima 32 godine i živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Iskreno kaže da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti, što ju je dovelo do boljih odluka. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.
Iskreno kaže da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti, što ju je dovelo do boljih odluka. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: „Moraš vjerovati u ljubav.“
Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: „Moraš vjerovati u ljubav.“
Foto: RTL
Share
Podijeli
Nuša ima 20 godina i dolazi iz Ljubljane. Privlačna je djevojka nježnih crta lica, no iza njezinih mirnih očiju krije se oluja emocija i želja. Sebe opisuje kao duboko intuitivnu, osjetljivu i vođenu osjećajem pravde. Upisala je pravni fakultet jer, kako kaže: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“ Strastvena je u svemu što radi; od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama. I premda na prvi pogled djeluje kao krhka djevojka, kada je izazvana ili emocionalno potaknuta, potpuno se transformira.
Nuša ima 20 godina i dolazi iz Ljubljane. Privlačna je djevojka nježnih crta lica, no iza njezinih mirnih očiju krije se oluja emocija i želja. Sebe opisuje kao duboko intuitivnu, osjetljivu i vođenu osjećajem pravde. Upisala je pravni fakultet jer, kako kaže: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“ Strastvena je u svemu što radi; od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama. I premda na prvi pogled djeluje kao krhka djevojka, kada je izazvana ili emocionalno potaknuta, potpuno se transformira.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Nuša voli dramu i nije joj strano boriti se za ono što želi - jasno će dati do znanja svoje mišljenje, zaštititi svoj prostor i stati u obranu svojih uvjerenja. Priznaje da se lako zaljubljuje iako kaže da nikada nije bila u pravoj vezi. U vezi joj je najvažnije poštovanje, privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću i naglašava da je spremna za avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni'.
Nuša voli dramu i nije joj strano boriti se za ono što želi - jasno će dati do znanja svoje mišljenje, zaštititi svoj prostor i stati u obranu svojih uvjerenja. Priznaje da se lako zaljubljuje iako kaže da nikada nije bila u pravoj vezi. U vezi joj je najvažnije poštovanje, privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću i naglašava da je spremna za avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni'.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Anastasia (22) iz Zadra je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj.
Anastasia (22) iz Zadra je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom. Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje.
Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom. Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića. U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima.
Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića. U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Beograđanka Andrea (26) sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija.
Beograđanka Andrea (26) sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje. Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo.
Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje. Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka.
Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Zagrepčanki Matei (25) je san raditi u organizaciji sportskih događaja. Naime, sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality TV-a i prijavila se u 'Gospodin Savršeni' iz iskrenog interesa. Kad je o ljubavi riječ, traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i dijeli njezina uvjerenja i obrazovanje. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Cijeni zajedničke fizičke aktivnosti više od skupih večera i sanja o čestim putovanjima s partnerom.
Zagrepčanki Matei (25) je san raditi u organizaciji sportskih događaja. Naime, sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality TV-a i prijavila se u 'Gospodin Savršeni' iz iskrenog interesa. Kad je o ljubavi riječ, traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i dijeli njezina uvjerenja i obrazovanje. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Cijeni zajedničke fizičke aktivnosti više od skupih večera i sanja o čestim putovanjima s partnerom.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Vrlo je odana, ali priznaje da zna biti ljubomorna u vezama. Nije sretna zbog današnjeg pogleda mladih na odnose jer smatra da mnogi muškarci izbjegavaju ozbiljnu vezu, a ona traži nešto stvarno i trajno.
Vrlo je odana, ali priznaje da zna biti ljubomorna u vezama. Nije sretna zbog današnjeg pogleda mladih na odnose jer smatra da mnogi muškarci izbjegavaju ozbiljnu vezu, a ona traži nešto stvarno i trajno.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Ne trči za pažnjom, nego cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud. U prijateljstvima daje koliko i prima - ako se netko ružno ponaša prema njoj, neće oklijevati uzvratiti još snažnije, vjerujući da se ljubaznost mora zaslužiti. 
Ne trči za pažnjom, nego cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud. U prijateljstvima daje koliko i prima - ako se netko ružno ponaša prema njoj, neće oklijevati uzvratiti još snažnije, vjerujući da se ljubaznost mora zaslužiti. 
Foto: RTL
Share
Podijeli
Smiljana (31) iz Beograda je odrasla u obitelji koja se često selila i sama za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled - taj početni klik za nju je presudan, a čim primijeti mane, stvari brzo propadaju. 
Smiljana (31) iz Beograda je odrasla u obitelji koja se često selila i sama za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled - taj početni klik za nju je presudan, a čim primijeti mane, stvari brzo propadaju. 
Foto: RTL
Share
Podijeli
Njezin tip muškarca je onaj koji se lako osvaja jer se nikad nije morala boriti za muškarca. Kad se zaljubi, priznaje da može biti prilično intenzivna. Idealni muškarac ima snažnu prisutnost, čini da se osjeća sigurno i ima velike ambicije. Voli kada muškarac zna kako se odjenuti i ne nosi samo sportsku odjeću.
Njezin tip muškarca je onaj koji se lako osvaja jer se nikad nije morala boriti za muškarca. Kad se zaljubi, priznaje da može biti prilično intenzivna. Idealni muškarac ima snažnu prisutnost, čini da se osjeća sigurno i ima velike ambicije. Voli kada muškarac zna kako se odjenuti i ne nosi samo sportsku odjeću.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
U posljednje vrijeme više je privučena mlađima, iako joj dob nije presudna - najvažnije je da je pozitivan i pun energije. Kaže da je njezina najveća mana temperament - često plane prije nego što promisli, a prijatelji su obično ti koji je smire. Cijeni muškarce koji će moći pratiti njezinu energiju i kaže da u show ulazi otvorena za ljubav i nova iskustva.
U posljednje vrijeme više je privučena mlađima, iako joj dob nije presudna - najvažnije je da je pozitivan i pun energije. Kaže da je njezina najveća mana temperament - često plane prije nego što promisli, a prijatelji su obično ti koji je smire. Cijeni muškarce koji će moći pratiti njezinu energiju i kaže da u show ulazi otvorena za ljubav i nova iskustva.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Rubina ima 24 godine i dolazi iz Sarajeva i za sebe samouvjereno kaže da je sve samo ne dosadna djevojka. 
Rubina ima 24 godine i dolazi iz Sarajeva i za sebe samouvjereno kaže da je sve samo ne dosadna djevojka. 
Foto: RTL
Share
Podijeli
Čvrsto vjeruje u samoljublje, redovite treninge i da sve počinje dobrim vibracijama. Njezin je san postati uspješna žena u svakom smislu te pronaći muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plaća na prvom spoju. U ljubavi je iznimno odana. Zaljubljuje se brzo, oprašta još brže i često ulaže više od muškarca nasuprot sebe. Priznaje da, kad se otvori, govori bez prestanka - uvijek s humorom, toplinom i željom da ljude učini sretnima.
Čvrsto vjeruje u samoljublje, redovite treninge i da sve počinje dobrim vibracijama. Njezin je san postati uspješna žena u svakom smislu te pronaći muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plaća na prvom spoju. U ljubavi je iznimno odana. Zaljubljuje se brzo, oprašta još brže i često ulaže više od muškarca nasuprot sebe. Priznaje da, kad se otvori, govori bez prestanka - uvijek s humorom, toplinom i željom da ljude učini sretnima.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Željela bi upoznati partnera koji je iskren, odan i sposoban za zrelu emotivnu vezu. Privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i poštuju druge, a sve to nada se pronaći u Gospodinu Savršenom.
Željela bi upoznati partnera koji je iskren, odan i sposoban za zrelu emotivnu vezu. Privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i poštuju druge, a sve to nada se pronaći u Gospodinu Savršenom.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/