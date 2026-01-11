Naši Portali
PROSLAVLJENI VATRENI

Neuspjela prosidba Davora Šukera pretvorila se u pravi debakl: 'Zamalo sam završila na hitnoj!'

Davor Šuker na utakmici između Rudeša i Varaždina
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 12:35

Šuker je do danas ostao neženja, a njegove lokacije se uglavnom svode na London i Sjedinjene Američke Države, dok se u hrvatskoj javnosti već dugo vremena nije pojavio

Proslavljeni hrvatski nogometaš i prvi strijelac svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine Davor Šuker tri je godine bio u vezi sa španjolskom novinarkom, voditeljicom i glumicom Anom Obregon. Svoju ljubavnu vezu su započeli 1996. godine, a prekinuli su tri godine kasnije kada je Šuker otišao u Arsenal iz madridskog Reala. 

Bivši predsjednik HNS-a ju je zaprosio, no ona ga je odbila. – Identificiram se s filmom 'Odbjegla nevjesta' jer se to dogodilo svaki put kad su me prosili... – rekla je Obregon.

– Jadni Davor stavio je prsten u čašu vina, pa kako sam to mogla pretpostaviti? Večerali smo u Txistu (poznati restoran u Madridu), pila sam vino i na kraju se zamalo ugušila.

Ana Obregon
Ana Obregon attends a photocall at Hotel Wellington on December 12, 2024 in Madrid, Spain. Featuring: Ana Obregon Where: Madrid, Spain When: 12 Dec 2024 Credit: Oscar Gonzalez/WENN Photo: OFA/ZOJ/WENN
Foto: OFA/ZOJ

– Skoro smo zvali i hitnu jer mi je prsten zapeo u grlu – zaključila je Obregon.

Šuker je do danas ostao neženja, a njegove lokacije se uglavnom svode na London i Sjedinjene Američke Države, dok se u hrvatskoj javnosti već dugo vremena nije pojavio.

U mjesecu studenom prošle godine, predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković je u Banjoj Luci ugostio legendarnog hrvatskog nogometaša Davora Šukera, objavili su BiH portali. Kultnu zlatnu kopačku iz 1998. godine ne možemo puno vidjeti u javnosti, uglavnom živi na relaciji London - SAD. 

Šuker je stigao u Banju Luku nakon što ga je svjetska nogometna federacija Fifa imenovala svojim veleposlanikom, a Zeljković je izrazio zadovoljstvo današnjim susretom.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

