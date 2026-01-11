Europa sprema udar na Ameriku? Ide paket sankcija, zabrane poznatih tehnoloških divova, izbacivanje vojske iz baza

Kako doznaje londonski The Sunday Telegraph, Europska Unija priprema paket sankcija za Sjedinjene Države u slučaju da one ipak stupe u aneksiju Grenlanda . Tehnološkim divovima poput Mete, Googlea, Microsofta i X-a moglo bi se ograničiti djelovanje na kontinentu, kao i američkim bankama i financijskim tvrtkama. Ekstremnija opcija mogla bi biti deložacija američke vojske iz njezinih baza u Europi, čime bi joj se uskratilo ključno mjesto za operacije na Bliskom istoku i drugdje. Puno više pozornosti londonska novina daje razmišljanju o razmještanju britanskih vojnih snaga na Grenland što bi očito značajno zakompliciralo eventualni dolazak američkih vojnih snaga na otok. Downing Street pregovara s europskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenland koje bi čuvale Arktik za Donalda Trumpa, tako navodi novina.

Vojni zapovjednici izrađuju planove za moguću NATO misiju na otoku, koji je američki predsjednik prijetio zaplijeniti iz sigurnosnih razloga. Britanski dužnosnici sastali su se posljednjih dana s kolegama iz zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, kako bi započeli pripreme. Planovi, koji su još uvijek u ranoj fazi, mogli bi uključivati raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i zrakoplova za zaštitu Grenlanda od Rusije i Kine. Europske nacije se nadaju da će značajno povećanje njihove prisutnosti na Arktiku uvjeriti gospodina Trumpa da odustane od svoje ambicije aneksije strateškog otoka. To bi mu omogućilo da proglasi pobjedu za američke porezne obveznike tvrdeći da Europa plaća veći dio troškova policijskog nadzora Atlantika.

Europski je plan, dakle, jednim udarcem pogoditi dvije ili čak tri muhe, odvratiti Amerikance od ulaska na Grenland a istodobno poslati poruku drugim dvjema za otok zainteresiranim silama, Rusiji i Kini. Vladini izvori rekli su da je Sir Keir Starmer prijetnju Rusije i Kine u tom području shvatio "izuzetno ozbiljno" i složio se da se moraju poduzeti mjere. - Rasprave NATO-a o jačanju sigurnosti u regiji nastavljaju se i nikada ih nećemo preduhitriti, ali Velika Britanija surađuje sa saveznicima NATO-a kako bi potaknuo napore za jačanje arktičkog odvraćanja i obrane, rekao je jedan izvor za The Telegraph. Europske zemlje nadaju se da će Trumpa odvući od ruba propasti nudeći mu stacioniranje vojnih snaga na otoku. Ideja je raspravljana na sastanku saveznika NATO-a u Bruxellesu u četvrtak. Članovi su naložili Vrhovnom zapovjedništvu savezničkih snaga za Europu, vojnom sjedištu saveza u Belgiji, da utvrdi što se još može učiniti kako bi se osigurao Arktik.

Izvori su za The Telegraph rekli da je potencijalna operacija u ranoj fazi planiranja. Moglo bi se raditi o potpunom raspoređivanju trupa ili kombinaciji vremenski ograničenih vježbi, razmjene obavještajnih podataka, razvoja sposobnosti i preusmjeravanja obrambenih troškova. Svaka operacija vjerojatno bi se provodila pod zastavom NATO-a i bila bi odvojena od postojećih misija na Baltiku i u Poljskoj. Britanski dužnosnici rekli su da se Oružane snage već pripremaju za veću ulogu u sigurnosti Arktika. Pripreme uključuju sudjelovanje komandosa i brodova Kraljevske mornarice u prošlogodišnjoj vježbi Joint Viking, zajedničkoj NATO-ovoj vježbi na temperaturama ispod nule u Norveškoj. Ove godine, 1500 kraljevskih marinaca bit će raspoređeno u Norvešku, Finsku i Švedsku na vježbu Cold Response, trenažnu misiju obrane smrznutog terena.