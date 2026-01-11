VIDEO Miro Bulj objavio urnebesan video kako pleše na vjenčanju svog sina, ovo morate pogledati

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik, 53-godišnji Miro Bulj, sinoć je, 10. siječnja, uvelike slavio na vjenčanju svog najstarijeg sina, Nediljka Bulja, i njegove odabranice Pije Cvitković. Večernji list ekskluzivno je prvi objavio fotografije s vjenčanja, koje možete pogledati u našoj galeriji. Miro Bulj je potom na svom Facebook profilu podijelio zabavan video u kojem pleše na svadbenoj zabavi svog sina Nene, kako ga od milja zove. "Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi lijeve", napisao je Bulj uz video, aludirajući na svoje plesne sposobnosti, no očito se odlično zabavio, što je i vidljivo iz videa koji je osvojio više stotina oznaka "sviđa mi se".

U listopadu 2024. godine izvještavali smo o njegovoj najavi kandidature za predsjednika te o njegovoj obitelji. Miro Bulj, saborski zastupnik Mosta, dolazi iz Suhača pokraj Sinja. Rođen je 1972. godine i ima dvije sestre, obje zaposlene u prosvjeti. Potječe iz radničke obitelji u kojoj je otac radio u Dalmatinki, dok se majka brinula o domaćinstvu i obiteljskom gospodarstvu. Miro je kao dječak raznosio mlijeko po Sinju: "Prije škole bih odnio mlijeko, a nakon škole bih pokupio te bocune i odnio ih kući", prisjetio se, prenosi službena stranica Mosta. Odrastanje na obiteljskom gospodarstvu ostavilo je dubok trag, te je obitelj i danas aktivna u poljoprivredi. Imaju vrt, voćnjak i uzgajaju ljekovito bilje.

Na Instagramu je u travnju 2020. godine objavio simpatičnu fotografiju sa sinom Nenom, pokazavši koliko je povezan sa svojom obitelji. "Kaže mi sin Neno da će mi šišanje naplatiti po kvadratu. Jučer sam ja sinove ošišao. Ajme, slijedi osveta", napisao je uz sliku na kojoj ga sin šiša u dvorištu. Komentari ispod objave bili su puni šala, a neki su glasili: "Ako je po kvadratu, nadrapao si", "Preživjet će glava, jaka je", "Hoće reći da imaš kockastu glavu?", "Dobro će mali zaraditi po kvadratu, ima tu kvadrature." Miro sa suprugom Jelenom, koja je poznata po tome što izbjegava medijsku pažnju, često obrađuje zemlju i brine o vrtu. Osim toga, gradonačelnik Sinja posjeduje kokoši, proizvodi jaja i uzgaja jabuke, šipak, kupus i kapulicu. Na društvenim mrežama često dijeli sretne trenutke iz svog života, poput onih provedenih u vrtu. "Moj vrt, moj mir", napisao je jednom prilikom na Facebooku. Također, pohvalio se kako je, dok je skupljao jaja iz kokošinjca, spontano zapjevao pjesmu "Nadalina", koju su izvodili naši legendarni Oliver Dragojević i Boris. Više detalja o njegovoj supruzi pročitajte OVDJE.