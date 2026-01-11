Misterij star 40 godina opet napravio pomutnju: Vojnik dodirnuo NLO i dobio tajni kod iz budućnosti

Krajem prosinca 1980., šuma Rendlesham u engleskom Suffolku postala je poprište jednog od najpoznatijih i najkontroverznijih susreta s neidentificiranim letećim objektima. Incident, često nazivan "britanski Roswell", uključivao je američke vojnike iz obližnjih baza RAF Bentwaters i Woodbridge, a nedavne deklasificirane datoteke britanskog Ministarstva obrane ponovno su oživjele interes za slučaj, uključujući i misteriozni binarni kod koji navodno potječe iz godine 8100. Naime, dana 26. i 28. prosinca 1980. sigurnosno osoblje Američkog ratnog zrakoplovstva (USAF) prijavilo je neobična narančasta svjetla koja su se spuštala u šumu. Zamjenik zapovjednika baze RAF Woodbridge, potpukovnik Charles Halt, napisao je službeni dopis britanskom Ministarstvu obrane u kojem je opisao susret s objektom koji je izgledao kao NLO. Jedan od ključnih svjedoka, narednik James W. Penniston, tvrdi da se suočio licem u lice s misterioznom letjelicom. U svojoj knjizi "The Rendlesham Enigma" Penniston opisuje da je nakon dodirivanja objekta telepatski dobio binarni kod. Gotovo četiri desetljeća kasnije, kod je dekodiran i sadrži koordinate drevnih lokaliteta, te poruku koja uključuje fraze poput "Exploration of Humanity" i "Origin Year 8100" – što neki tumače kao komunikaciju od budućih ljudi.

Policajac sigurnosti USAF-a John Burroughs, koji je također istraživao viđenje, opisao je svjetionik u šumi koji je treperio zelenim, crvenim, narančastim i bijelim svjetlima, nakon čega je uslijedio bijeli bljesak i pojava grimizne, ovalne letjelice. Burroughs je izjavio: "Prošlo je ludih 40 godina od susreta. Baš kad pomislite da je priča gotova, dogodi se nešto drugo."

Novinar i znanstvenik dr. David Clarke, koji je FOIA zahtjevima pridonio objavi MoD dosjea, ističe: "Još uvijek postoji element misterije. Što se dogodilo toj trojici prve noći, još uvijek me zbunjuje. Možda su doista vidjeli nešto neobjašnjivo".

Dužnosnik Ministarstva obrane Simon Weeden, koji je istraživao Haltov dopis, rekao je: "Gotovo uvijek su izvješća koja smo dobivali bila od običnih građana. Ovo je bilo vrlo neobično jer je došlo iz vojnog izvora". Nakon provjera, uključujući radar, zaključeno je da nema prijetnje, pa nije poduzeta daljnja akcija. Unatoč skeptičnim objašnjenjima incident ostaje neobjašnjen. Nedavne deklasificirane datoteke iz 1990-ih otkrivaju da je britanska vojska razmatrala nabavu NLO tehnologije, a Rendlesham se spominje kao "potvrđen" od američkih dužnosnika, piše Mirror.