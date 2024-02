Procurio važan detalj velikog posla: Evo koliko će Marko Rog zapravo koštati Dinamo

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Marko Rog (28) ponovno je igrač Dinama. Doduše, vezni će igrač na Maksimiru biti samo do kraja 2024. godine, kako stoji u njegovom ugovoru o posudbi iz talijanskog Cagliarija.

No, igrač za kojeg je u okvirima HNL-a plaćena najviša pojedinačna odšteta kada je iz RNK Splita prelazio u Dinamo još neko vrijeme neće zaigrati za Modre. Zbog ozljede križnih ligamenata koljena ne igra od početka lipnja, a na teren bi se trebao vratiti za otprilike dva mjeseca.

Dinamo je doveo Roga kako bi ga pripremio za sljedeću sezonu, u kojoj će za Modre nastupati do zimske stanke. Izvjesno je da u ovom trenutku treba vremena da dođe u pravu formu. A talijanski novinar Lorenzo Lepore objavio je detalje oko plaćanja Roga do kraja godine.

Marko Rog, exclusive details about the deal between #Cagliari and #DinamoZagreb 🇭🇷



🔹Dinamo won't pay his salary until June. For the rest of the period of loan (1 year) they'll do 50-50 with Cagliari