Dalića i vatrene u Orlandu čeka najslabiji Brazil u povijesti

U listopadu 2017. godine, u razdoblju iščekivanja raspleta doigravanja za Svjetsko prvenstvo – u kojemu je Hrvatsku čekala Grčka – ugledni talijanski list La Gazzetta dello Sport objavio je ekskluzivu kako Hrvatski nogometni savez za izbornika želi Carla Ancelottija, dapače da predsjednik Šuker s njim već pregovara. Iako je tada Hrvatska imala izbornika, doduše u tom trenutku privremenog, Zlatka Dalića.

Naš Savez odmah je reagirao na ovu podvalu, prenoseći Šukerovu izjavu kako je “razočaran što je svjetski ugledni medij kao što je La Gazzetta dello Sport izvor ovakve dezinformacije, tipične ‘false notizie’, kakvu uobičajeno plasiraju manje respektabilni mediji u potrazi za senzacijama”.

Treći prijateljski ogled

Uglavnom, Ancelotti je tada bio priča za jedan dan, dok će u ožujku ove godine – u kontekstu vatrenih – biti priča mjeseca. Naime, 31. ožujka u Orlandu Ancelotti će kao izbornik reprezentacije Brazila igrati prijateljsku utakmicu s Hrvatskom, što će biti već treći međusobni ogled prijateljskoga karaktera ovih dviju reprezentacija. Prethodna dva dogodila su se 2005. u Splitu (1:1) i 2018. u Liverpoolu (2:0 za Brazil), uz još tri sudara na svjetskim prvenstvima u kojima Brazil ima jednu pobjedu više, 2-1.

– O Brazilu ne moram puno govoriti, uvijek je to jedna od najjačih reprezentacija na svijetu, koja ima samo jednu ambiciju – osvojiti naslov svjetskog prvaka – izjavio je izbornik Zlatko Dalić najavljujući proljetni sudar u Orlandu.

Međutim, po svemu što se događalo na posljednja dva svjetska prvenstva, hrvatska reprezentacija ima jače argumente za osvajanje svjetskog naslova od Brazila! Hrvatska je, naime, u Rusiji bila finalist, a u Kataru polufinalist, dok je Brazil na oba ta turnira zapeo u četvrtfinalu. Usuđujemo se čak konstatirati kako je ovaj Ancelottijev Brazil najslabiji Selecao u posljednjih desetak godina i da ni po čemu ne spada u najuže favorite za titulu svjetskog prvaka.

Evo i konkretnih podataka: reprezentacija Brazila okončala je južnoameričke kvalifikacije tek na petom mjestu sa samo 28 bodova u 18 utakmica ili nepuna 52 posto, ispred nje bili su Argentina, Ekvador, Kolumbija i Urugvaj. Ovo je bio najgori plasman Brazila u ovom natjecanju u povijesti!

U tom razdoblju zabilježen je i zastrašujući pad Brazila u Fifinu poretku, tek na sedmo mjesto u listopadu 2025. godine, što je otad ipak popravljeno, pa je Brazil sada peta reprezentacija svijeta. Opet – podbačaj, s obzirom na to da se radi o peterostrukom svjetskom prvaku.

Brazil još od 2007. godine, kada je bio okrunjen Kaka, nije imao Zlatnu loptu – a Hrvatska ju je imala, dok nijedan brazilski reprezentativac u ovoj sezoni nije najbolje ocijenjeni igrač u nekoj od europskih liga. Kao što je to donedavno u Italiji bio Luka Modrić.

Prema Sofascoreu (podaci od subote navečer), najbolje ocijenjeni Brazilac u nekoj od jačih europskih liga je Andre Luiz iz portugalskog Rio Avea, s prosječnom ocjenom 7.49. Taj Andre Luiz nije reprezentativac Brazila. Iza njega slijede Bruno Guimaraes iz Newcastlea sa 7.45, potom Raphinha iz Barcelone i Beraldo iz PSG-a sa 7.39, zatim Antony iz Betisa sa 7.34, Eder Militao iz Real Madrida i Pablo Felipe iz West Hama imaju prosječnu ocjenu 7.33...

Estevao zabio Tunisu

Iznenađuje podatak kako hit-napadač engleskog Brentforda Igor Thiago, koji je postigao čak 16 premierligaških pogodaka ove sezone, zauzima tek 19. mjesto među najbolje ocijenjenim Brazilcima. No on za ovu priču i nije relevantan faktor budući da ne igra za brazilsku reprezentaciju.

Brazil je posljednju prijateljsku utakmicu odigrao 18. studenoga 2025. protiv Tunisa u Lilleu i remizirao s mršavih 1:1, uz pogodak 18-godišnjeg Estevaa iz Chelseaja, igrača već sad procijenjenog na 80 milijuna eura. Taj klinac već ima 11 nastupa za Brazil i pet pogodaka.

Za Brazil su protiv Tunisa igrali: Bento (Al Nassr) – Wesley (Roma), Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Caio Henrique (Monaco) – Estevao (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Rodrygo (Real Madrid) – Vinicius (Real Madrid), Cunha (Manchester United). U igru su ušli 34-godišnji Danilo iz Flamenga, Fabricio Bruno iz Cruzeira, 32-godišnji Fabinho iz Al Ittihada, Lucas Paqueta iz West Hama, Luiz Henrique iz ruskog Zenita i Vitor Roque iz Palmeirasa.

Od značajnijih imena nedostajali su vratari Alisson iz Liverpoola i Ederson iz Fenerbahçea, zatim Gabriel i Martinelli iz Arsenala, Raphinha iz Barcelone...