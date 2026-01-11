Majerova asistencija u debaklu njegove momčadi: Bayern ih je razbio

Nogometaši Bayerna pobijedili su Wolfsburg sa čak 8-1 u susretu 16. kola njemačkog prvenstva povećavši prednost pred dortmundskom Borussijom na 11 bodova.

Jedan je to od najtežih poraza "vukova" u povijesti kluba. Rekordni je 1-10 od Werdera u veljači 1956. godine.

Bayern je poveo već u petoj minuti nakon autogola Kiliana Fischera, no Wolfsburg je izjednačio u 13. minuti. Hrvatski veznjak Lovro Majer sjajno je "podvalio" loptu Dženanu Pejčinoviću koji je lijepim udarcem svladao Manuela Neuera.

Wolfsburg se dobro držao pola sata, no u 30. minuti je domaćin drugi put svladao Kamila Grabara. Bila je to odlična akcija Bavaraca, Harry Kane je uposlio Konrada Laimera koji je produžio do Michaela Olisea, a ovaj ubacio do Luisa Diaza koji je pogodio za 2-1.

Bavarci su sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješili s dva brza gola na otvaranju drugog dijela. Olise je u 50. zabio za 3-1, a tri minute kasnije Moritz Jenz je zabio autogol za 4-1.

Golijadu je nastavio Raphael Guerreiro u 68. minuti, minutu kasnije Kane je zabio šesti, a Olise je u 76. minuti postigao i sedmi gol njemačkg prvaka. Konačnih 8-1 postavio je Leon Goretzka u 88. minuti.

Josip Stanišić je odigrao cijeli susret za Bayern, dok je Majer za goste igrao do 77. minute.

U prvom nedjeljnom susretu Borussia Moenchengladbach je pobijedila Augsburg sa 4-0. Domaćin je već nakon prvog poluvremena praktički osigurao pobjedu s tri gola, a u nastavku je samo potvrdio slavlje.

Strijelci za momčad iz Moenchengladbacha bili su Joe Scally (8), Kevin Diks (20-11m) i Haris Tabaković (36, 61).

Za goste je od 68. minute zaigrao Kristijan Jakić, dok Nediljko Labrović nije branio.

Borussia je deseta sa 19 bodova, pet više od Augsburga koji se nalazi na 15. poziciji.

Bayern vodi sa 44 boda, Borussia Dortmund ima 33, a Leipzig, Leverkusen i Stuttgart po 29 bodova.