Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
APSOLUTNA LEGENDA

Otkriveno je tko će izvući Hrvatsku na ždrijebu Svjetskog prvenstva

REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
04.12.2025.
u 21:31

Ždrijeb za SP 2026. u Washingtonu okupit će svjetsku elitu, a FIFA je potvrdila da će sudbinu Hrvatske, koja je u drugom potu, odrediti legendarni košarkaš Shaquille O'Neal

U petak se u Washingtonu održava ždrijeb za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, koje se 2026. igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ceremoniju će voditi engleska legenda Rio Ferdinand, a prisustvovat će i čelnici država domaćina, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kao asistente pri ždrijebu FIFA je angažirala ikone sjevernoameričkog sporta. Zvjezdani kvartet čine sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady, hokejaška legenda Wayne Gretzky, zvijezda bejzbola Aaron Judge te jedan od najdominantnijih košarkaša u povijesti, Shaquille O'Neal. Svaki od njih bit će zadužen za izvlačenje kuglica iz jednog od četiri pota.

Za hrvatske navijače najvažnija je vijest da se reprezentacija nalazi u drugoj jakosnoj skupini. To znači da će kuglice iz "hrvatskog pota" izvlačiti upravo Shaquille O'Neal. Njegova će ruka tako odrediti prve protivnike Vatrenih na putu prema novom svjetskom uspjehu. "Kada nosite boje svoje zemlje, razumijete koliko ovakvi trenuci znače. Ponosan sam što sam dio ovoga", izjavio je Shaq uoči ždrijeba.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo

Shaquille O'Neal, div visok 216 centimetara, puno je više od bivšeg sportaša s četiri NBA prstena. Danas je uspješan TV analitičar i DJ, čime je potvrdio status globalne ikone. Uz njega, na pozornici će se naći i Tom Brady, koji je nakon karijere u američkom nogometu postao suvlasnik engleskog kluba Birmingham City, te Wayne Gretzky i Aaron Judge, zaokružujući impresivnu listu zvijezda.

Događaj će upotpuniti i voditelji Kevin Hart i Heidi Klum te glazbenici Andrea Bocelli i Robbie Williams. Iako se radi o globalnom spektaklu, za Hrvatsku će ključni trenutak biti onaj kada Shaquille O'Neal uzme kuglicu s imenom Hrvatske u svoje ruke.
Ključne riječi
Shaquille O'Neal SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Livaković
Premium sadržaj
SITUACIJA S VRATARIMA

Joško Jeličić otvorio temu o problemu Hrvatske, a ovo je najveći apsurd u cijeloj priči

Najveći je apsurd u cijeloj priči to da je taj Livaković, golman bez ijedne klupske minute još od kraja kolovoza, još uvijek bez premca naš najbolji, najsigurniji i najpouzdaniji čuvar mreže. I jednostavno je – gledajući prema Svjetskom prvenstvu – nezamislivo uopće koketirati s bilo kojim drugim rješenjem za jedinicu reprezentacije osim Livakovića.

Učitaj još

Kupnja