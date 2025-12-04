Otkriveno je tko će izvući Hrvatsku na ždrijebu Svjetskog prvenstva

U petak se u Washingtonu održava ždrijeb za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, koje se 2026. igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ceremoniju će voditi engleska legenda Rio Ferdinand, a prisustvovat će i čelnici država domaćina, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kao asistente pri ždrijebu FIFA je angažirala ikone sjevernoameričkog sporta. Zvjezdani kvartet čine sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady, hokejaška legenda Wayne Gretzky, zvijezda bejzbola Aaron Judge te jedan od najdominantnijih košarkaša u povijesti, Shaquille O'Neal. Svaki od njih bit će zadužen za izvlačenje kuglica iz jednog od četiri pota.

Za hrvatske navijače najvažnija je vijest da se reprezentacija nalazi u drugoj jakosnoj skupini. To znači da će kuglice iz "hrvatskog pota" izvlačiti upravo Shaquille O'Neal. Njegova će ruka tako odrediti prve protivnike Vatrenih na putu prema novom svjetskom uspjehu. "Kada nosite boje svoje zemlje, razumijete koliko ovakvi trenuci znače. Ponosan sam što sam dio ovoga", izjavio je Shaq uoči ždrijeba.

Shaquille O'Neal, div visok 216 centimetara, puno je više od bivšeg sportaša s četiri NBA prstena. Danas je uspješan TV analitičar i DJ, čime je potvrdio status globalne ikone. Uz njega, na pozornici će se naći i Tom Brady, koji je nakon karijere u američkom nogometu postao suvlasnik engleskog kluba Birmingham City, te Wayne Gretzky i Aaron Judge, zaokružujući impresivnu listu zvijezda.

Događaj će upotpuniti i voditelji Kevin Hart i Heidi Klum te glazbenici Andrea Bocelli i Robbie Williams. Iako se radi o globalnom spektaklu, za Hrvatsku će ključni trenutak biti onaj kada Shaquille O'Neal uzme kuglicu s imenom Hrvatske u svoje ruke.