'Hrvatska nema igrača visoke svjetske klase! Koga imamo osim Luke Modrića s 41 godinom?'

Uoči utakmice Lige prvaka između Real Madrida i Manchester Cityja stručni komentatori Anton Samovojska i Vedran Ješe u studiju HRT-a prokomentirali su učinak hrvatskih nogometaša u elitnom natjecanju.

- Inter ne igra nešto spektakularno, kako ove, tako i proteklih sezona, iako imaju dobre rezultate. Žao mi je što Sučić nema malo veću minutažu. Iznenadilo me i za Perišića da je ušao kao i Pašalić. Stanišić je igrao na neprirodnoj poziciji. Nije baš bajna situacija za naše reprezentativce, mnogi ne igraju, mnogi nisu u velikim klubovima. Igraju u srednjim europskim klubovima, ne igraju u top klubovima - kazao je Vedran Ješe.

- Činjenica je da u ovom trenutku, iako izbornik to jako dobro vodi, što god ljudi o njemu misli. Mi nemamo ovdje igrača visoke svjetske klase. Imamo Modrića koji ima 41 godinu. Koga dalje imamo? Osim Gvardiola. Ali i on još uvijek raste - dodao je Anton Samovojska.

- To je dijete, 17 godina. To nas upozorava i da mi ovdje moramo biti spremni da i mi guramo naše klince, oni uistinu zavređuju tretman da počnu igrati. Zašto čekati s Mikićem? Dok će imati 25 godina? Ušao je unutra, nije bio lošiji niti od jednog beka koji je igrao u Dinamu. Očito treba imati hrabrosti, u Bayernu je očito imaju - rekao je Samovojska o Bayernovom Karlu.