Zna li Mario Kovačević da svojim eskapadama šteti novinarima, Dinamu i sebi?

Trener Dinama više ne priča s novinarima. Ili, da budemo posve točni - priča onda i samo onda kad baš mora. Iako, vjerojatno, najradije ne bi niti tada. Tako je odlučio, valjda i vjerujemo uz blagoslov vrhuške kluba kojeg trenira. A taj klub je slučajno, jedan od dva najveća hrvatska kluba.

Da je Mario Kovačević trener bilo kojeg, u ovom slučaju, trećeg kluba, nikog ne bi bilo briga za to što ga nema pred novinarima. Zna li šira javnost kad svoje press-konferencije imaju, na primjer, Oriol Riera u Istri ili Silvio Čabraja u Vukovaru? Naravno da ne zna. Ali u slučaju Dinama to nije tako. Ne samo zainteresirani predstavnici medija, već i armija navijača koja te iste medije konzumira, ima pravo moći saznati što trener misli, pogotovo uoči utakmice s Hajdukom koja može prelomiti prvenstvo.

Kovačeviću se s profesionalne strane moglo tolerirati to što nije dao izjavu u Karlovcu. Iako, vrhunski PR stručnjaci i komunikolozi reći će da je baš tad, nakon što je njegova momčad drugoligašu zabila sedam golova u kupu, trebao iskoristiti taj moment i dobiti još malo poena nekom efektnom izjavom. Kako objasniti izbjegavanje medijskih obaveza (!) prije i nakon Varaždina, odnosno Gorice?

Iz kluba će se, barem neslužbeno, očitovati da je stvar u "pritisku" pod kojim se nalazi trener Dinama. Što to znači? Ispada, po tome, da je veći pritisak sjesti pred novinare i kamermane nego voditi utakmicu. To, barem u poslu kojim se bavi Kovačević, ne bi trebalo biti tako i zasigurno nije tako. Na koncu, ako ga i kad ga smijene, smijenit ga neće novinari nego uprava kluba. Novinari postavljaju pitanja i pišu, izvještavaju, otkrivaju... Trener trenira, igrači igraju. Svi smo dio iste javnosti. Svi od te javnosti imamo veliki pritisak, ali i dozu koristi. Javni diskurs zeznuto je polje života, ali kritiku, ako ona postoji, ne možemo izbjeći. Ni jedni ni drugi, a ni treći. Tko zna, možda će i potpisnika ovog teksta netko nakon objave kritizirati. Stvorit će mi pritisak, ali i sutra ću doći na posao.

O nama novinarima može se reći svašta. Da smo ovakvi i onakvi, častiti nas se epitetima kakvima nas se već i časti. Ali nema novinara koji ijednom hrvatskom klubu, makar za njega i ne navijao privatno, želi nešto loše. A pogotovo treneru nekog našeg kluba. Još više, kada znamo čitavu životnu priču i sve ono kroz što je prošao gospodin Kovačević. Životna bitka koju je dobio vrjednija je od svih rezultata s Dinamom ili bilo kojim drugim klubom.

Mediji će opstati i bez izjave Marija Kovačevića, ali slika koju šalje nedolaženjem na press-konferencije je kriva. Prepoznaju to i dionici nogometne obitelji, ali i veliki dio navijača. Kovačević si kratkoročno možda i kupuje mir, no dugoročno, takvim eskapadama šteti i svojoj i Dinamovoj slici u javnosti.