Patrik Mršnik
Autor
Patrik Mršnik

Zna li Mario Kovačević da svojim eskapadama šteti novinarima, Dinamu i sebi?

Daniel Derajinski
04.12.2025. u 20:41

Mediji će opstati i bez izjave Marija Kovačevića, ali slika koju šalje nedolaženjem na press-konferencije je kriva

HNL mario kovačević Dinamo

Komentara 3

DE
Dex
21:39 04.12.2025.

šteti jedino dnovinarima kako ih neki nazivaju .... pa indexovci su najureni sa Maksimira jer su širili i pisali laži o Dinamu kao što i danas lažu a Deica i njena hajdučka kompanija je kmečala od muke i praila žrtvu od sebe.

Avatar fidelio
fidelio
21:34 04.12.2025.

Ako u opisu posla ne stoji da mora razgovarati s novinarima, vjerujem da je to stvar njegovog izbora. Ionako neće još dugo ostati na klupi, a kad ode, popratiti ćete ga dostojno i s mucho gusto

Avatar Kogbriga
Kogbriga
21:19 04.12.2025.

Kako to šteti uguzima, mislim novinarima???

