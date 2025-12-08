Stigao novi izračun: Evo kolike su šanse vatrenih za prolazak skupine na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija proteklog je tjedna doznala svoje protivnike u grupnoj fazi na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku iduće godine. Na ždrijebu u Washingtonu Hrvatska je izvučena u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Hrvatska otvara svoj novi nastup na Mundijalu 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu protiv Engleske u AT&T stadionu u Dallasu. Jedini je to stadion na ovom turniru čiji kapacitet iznosi više od 90 tisuća ljudi. Iz Teksasa idemo daleko, sve do Toronta, gdje će na BMO FIeldu vatreni igrati drugu utakmicu grupne faze protiv Paname. Iako je utakmica službeno najavljena za utorak 23. lipnja po lokalnom vremenu, ona se po našem vremenu tehnički obilježava u srijedu 24. lipnja, s početkom od jedan sat ujutro. Nešto manja udaljenost gradova će biti između druge i treće utakmice, jer nakon Toronta slijedi Philadelphia. Hrvatska će grupnu fazu zaključiti na Lincoln Financial Fieldu utakmicom protiv Gane, koja će početi 27. lipnja u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Kakve su, na osnovu tog ždrijeba, šanse hrvatske reprezentacije za prolazak skupine? Prije izračuna, kratko se podsjetimo na to kako u ovom novom formatu funkcionira prolazak skupine. Kvalificiranih 48 reprezentacija raspoređeno je u 12 skupina po četiri reprezentacije, a dalje će u nokaut-fazi proći 32 reprezentacije. Sve prvoplasirane i drugoplasirane reprezentacije iz skupina će sigurno imati svoje mjesto u nokaut-fazi, a pridružit će im se i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Prema izračunu utemeljenom na deset tisuća simulacija platforme Football Meets Data, reprezentacija Hrvatske ima 90 posto šanse za prolazak u nokaut-fazu. Što se tiče protivnika vatrenih iz skupine, najviše šanse za prolazak ima Engleska (96%), Panama ima 63 posto šanse za prolazak, a Gana tek 18 posto.

Ova razlika u šansama Paname i Gane možda je iznenađenje za neke od vas, ali rezultati proteklih godina su doveli do toga da je Panama za čak 42 mjesta bolje rangirana od Gane na Fifinoj rang-ljestvici. Panama je 30. reprezentacija svijeta, a Gana 72. reprezentacija svijeta.

Ako ukupno gledamo sve sudionike turnira, Hrvatska se po šansama za prolazak u nokaut-fazu nalazi na 13. mjestu. Najviše šanse od svih reprezentacija na SP-u za prolazak među 32 najbolje ima europski prvak Španjolska s 99 posto, a slijede ju Argentina s 97 posto te već spomenuta Engleska s 96 posto. Što se tiče reprezentacija s najmanjom šansom za plasman u nokaut-fazu, tu "prednjači" Katar sa 17 posto šanse, a slijede Gana s 18 posto te Curacao s 25 posto šanse.