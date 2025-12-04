Euforija trese Zagreb i Hrvatsku: Evo kako još možete do ulaznice za derbi Dinama i Hajduka

Euforija uoči subotnjeg derbija na Maksimiru doseže vrhunac. Nakon što je rasprodana tribina Sjever dolje, a za zapadnu tribinu preostalo tek oko tri tisuće mjesta, Dinamo je potvrdio ono što su mnogi priželjkivali. Zbog golemog interesa, za koji svjedoči podatak o više od 10.000 osiguranih mjesta, kombinirajući preko pet tisuća prodanih pojedinačnih ulaznica i 5300 vlasnika godišnjih karata, klub je odlučio otvoriti i tribinu Sjever gore kako bi što više navijača moglo prisustvovati ključnoj utakmici prvenstva.

Ova odluka donosi i jednu ključnu promjenu u pravilima prodaje. Naime, za razliku od obavijesti s početka tjedna, prema kojoj su ulaznice mogli kupiti isključivo članovi kluba, za novootvorenu tribinu Sjever gore to pravilo neće vrijediti. Ulaznice za taj sektor stadiona moći će kupiti svi zainteresirani navijači, bez obzira na to posjeduju li člansku iskaznicu. Ovaj potez predstavlja značajan zaokret u odnosu na prvotnu, znatno strožu strategiju prodaje karata za najveću utakmicu hrvatskog nogometa.

Razlog za prvotnu restrikciju, kako pojašnjavaju iz kluba, bio je isključivo sigurnosne prirode. Postojala je procjena da bi navijači Hajduka mogli pokušati kupiti ulaznice za domaće, zapadne tribine, što bi stvorilo potencijalne sigurnosne rizike i zahtijevalo pojačani angažman redarskih službi i policije. Međutim, kako se na sjevernoj tribini tradicionalno okupljaju najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi, takva bojazan ne postoji, zbog čega je klub odlučio omogućiti slobodnu prodaju za taj dio stadiona.

Cijena ulaznice za tribinu Sjever gore iznosi 15 eura, dok će članovi kluba, kojih je sada više od 65 tisuća, moći proći povoljnije uz cijenu od 10 eura. Derbi koji se igra u subotu od 15 sati ima ogroman natjecateljski značaj. Plavi su pobjedom u Velikoj Gorici preskočili vječnog rivala na ljestvici te imaju priliku pobjedom pobjeći na osjetna četiri boda prednosti, dok se Bijeli nadaju trijumfu koji bi ih vratio na vodeću poziciju HNL-a i prekinuo negativan niz u derbijima.