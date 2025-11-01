Naši Portali
TEHNIČKI PROBLEMI

Opet nije bilo prijenosa rukometa: Hrvatska prvi put u povijesti izgubila od Švicarske

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
01.11.2025.
u 20:03

Rukometaši Hrvatske izgubili su od Švicarske u prijateljskom susretu koji je odigran u Luzernu. Bilo je 30:28 za domaćina koji je tek u desetom pokušaju prvi put uspio pobijediti Hrvatsku.

Rukometaši Hrvatske izgubili su od Švicarske u prijateljskom susretu koji je odigran u Luzernu. Bilo je 30:28 za domaćina koji je tek u desetom pokušaju prvi put uspio pobijediti Hrvatsku. U odnosu na prvu prijateljsku utakmicu, koju smo u Bernu pobijedili s 29:26, izbornik Dagur Sigurdsson ubacio je dva nova igrača – Dominika Kuzmanovića i Filipa Glavaša.

U prvom poluvremenu mi smo bili ti koji smo stalno kontrolirali rezultat, no u nastavku smo jako popustili u obrani pa su Švicarci lako pronalazili "rupe" iz kojih su postizavali pogotke. Imala je Švicarska u završnici plus tri ali smo nekako došli u situaciju da barem izvučeno neodlučeno. Kod 28:27 za njih Maraš uzalud troši napad u petoj sekundi, ne postiže pogodak za izjednačenje, a na drugoj strani domaćin postiže lagan pogodak i odlazi na plus dva. Do kraja se igralo pogodak za pogodak, nikako se nismo uspijevali obraniti i pobjeda je otišla na stranu domaćina. Treba istaknuti da je  Hrvatska bila dosta oslabljena, zbog ozljeda nije bilo Zvonimira Srne, Tina Lulina, Luke Cindrića  Davida Mandića.

To su sve igrači prve postave. Sigurdsson je u vanjskoj liniji igrao gotovo čitavu utakmicu s istom postavom – Martinović kao srednji vanjski, te Klarica i Ljevar kao desni i lijevi vanjski. Tek je tu i tamo mijenjao Klaricu i Maraša. Nakon ove dvije utakmice  možemo zaključiti da je najveći dobitak Leon Ljevar, trenutačno najbolji strijelac Europske lige. Dečko igra u Slovanu i utakmice protiv Švicarske bile su mu prve u hrvatskom dresu. Postigao je u porazu šest pogodaka uz samo dva promašaja i dokazao da smo uz Srnu dobili sjajnog lijevog vanjskog pucača.

Istina, u nekim situacijama vidio se strah od šuta, ipak je novi u reprezentaciji, ali s vremenom će se sigurno ohrabriti. Uz Ljevara  najefikasniji su bili Martinović sa sedam te Glavaš sa šest pogodaka. Kuzmanović je imao sedam, a Špikić dvije obrane. Kod Švicarske najefikasniji su bili Leopold s deset, te Steenaerts sa šest pogodaka, dok je  Seravalli imao deset obrana.

Inače, gledatelji u Hrvatskoj opet  nisu mogli gledati izravni TV prijenos ovog susreta. RTL se još jednom opravdao tehničkim poteškoćama.
Dominik Kuzmanović Ivan Martinović Švicarska Dagur Sigurdsson Hrvatska rukomet

