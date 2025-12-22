Naši Portali
PREMIJER O PROTEKLOJ GODINI

Plenković: Nema nikakvog stvarnog problema u Thompsonovim koncertima, to je umjetno stvorena tema

Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 20:33

Vezano za rasprave oko Thompsonovih koncerata, Plenković poručuje da u njima ne vidi stvarni problem, već umjetno stvorenu temu

Najveći fokus bio je na gospodarstvu te ekonomskom i socijalnom standardu građana. Zaposlenost je dosegnula oko milijun i 750 tisuća ljudi, dok je broj nezaposlenih pao na oko 75 tisuća. Uz to, plaće su u posljednjih devet godina u prosjeku porasle za 100 posto. Sve je to premijer Andrej Plenković ustvrdio u Dnevniku HRT-a, govoreći o protekloj godini i onome što slijedi.

- To je ono što je najbitnije, da imamo kontinuiran rast, da se radi na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i mogu reći da je ova godina bila na tragu naše dosadašnje politike, a to je da Hrvati u kontekstu onoga što činimo kao vlada, zajedno sa svim drugim akterima, osobito hrvatskim gospodarstvom, žive bolje nego što su živjeli prije - rekao je premijer pa istaknuo kako je dobro što se najavljuje pad stope inflacije kada je riječ o hrani.

- Mi cijelo vrijeme tvrdimo da trebaju svi akteri u lancu od proizvođača preko otkupljivača, distributera, malo prodaje, svi skupa voditi računa o malo široj slici odgovornosti i nastojati smanjivati taj pritisak na krajnjega potrošača. Osobito onih proizvoda koje najčešće konzumiraju oni koji su među nama najranjiviji, oni koji imaju najmanja primanja - rekao je.

Godinu je obilježila i rastuća polarizacija na političkoj sceni i u društvu. - Mi smo u desetoj godini mandata, a lijeva oporba je desetu godinu u oporbi i oni su izrazito frustrirani. I to je izrazito frustrirajuća pozicija - ocijenio je Plenković, dodajući kako se ta frustracija, prema njegovim riječima, sve češće očituje kroz agresivnije političke nastupe.

Vezano za rasprave oko Thompsonovih koncerata, Plenković poručuje da u njima ne vidi stvarni problem, već umjetno stvorenu temu. - Pa u čemu je problem? Thompson je imao koncerte u Varaždinu, ja iskreno nisam ni znao da su se održali, toliko je to bilo niskog profila. Imao je koncerte i u Istri, i nikome ništa - rekao je Plenković. - To je fabricirana tema kojom se bave jedni te isti ljudi, međusobno si nabacuju loptice, i nije im bilo drago što je na koncert ovog ljeta došlo pola milijuna ljudi - dodao je.

Osvrnuo se i na paket zakona iz resora ministra Branka Bačića, za koji oporba najavljuje zahtjeve za ocjenu ustavnosti. - Što se tiče ocjene ustavnosti, slobodno neka idu. Zakon je prošao javno savjetovanje, prvo i drugo čitanje, temeljite rasprave - kaže. - Način na koji oporba pristupa bilo kojoj temi je da pokuša preplašiti ljude koji nemaju vremena čitati detaljne zakonske prijedloge, niti one koji su na snazi, a kamoli one koji se donose za budućnost. Sada su stavili okvir da se radi o nekakvoj otimačini - navodi Plenković.

oporba Vlada Andrej Plenković

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Backup
Backup
20:44 22.12.2025.

Često ne mora ni pristupiti temi. Dovoljno da se onaj Hajdaš Dončić pojavi i nedajbože nešto izusti i efekt zaprepaštenja je tu.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
20:50 22.12.2025.

Znam samo da nam partija zabranjuje koncerte usred Hrvatske. Radimo ko konji, plaćamo tone poreza i prireza, gužvamo se u prometu satima, živimo u hrpi smeća s veprovima i štakorima, a onda nam oni koje plaćamo zabranjuju da uživamo u glazbi. Bravo za njih, a i za nas.

KL
klamerko
21:17 22.12.2025.

Policija nije uhitila one koji su zagovarali "balkansku federaciju bez država i nacija", niti pokrenula istragu protiv njih. Pupovac postavi izložbu Medakovića, nije uhićen. Zatim Arijana Friedrich para nožem namjerno zablaćenu i zaprljanu hrvatsku zastavu. Nije uhićena, niti prijavljena, možda je to "dio umjetnosti". I nitko od prethodno navedenih nije dobio ni prekršajnu prijavu. Ali zato, s druge (ideološke) strane policija piše prekršajne prijave protiv braća Kumerle zato što su pjevali "Striče Ivane", te prije toga jer jedan od njih "gazio ruže"... Prije koncerta, ljude uhićuju i stavljaju na sud jer viču "Za dom"...?!?!??? Gdje je tu sloboda? Gdje su tu zakoni izboreni u Domovinskom ratu? Pa ovakvi dvostruki standardi opisani iznad nisu bili ni u Jugoslaviji.

