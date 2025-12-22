Plenković: Nema nikakvog stvarnog problema u Thompsonovim koncertima, to je umjetno stvorena tema

Najveći fokus bio je na gospodarstvu te ekonomskom i socijalnom standardu građana. Zaposlenost je dosegnula oko milijun i 750 tisuća ljudi, dok je broj nezaposlenih pao na oko 75 tisuća. Uz to, plaće su u posljednjih devet godina u prosjeku porasle za 100 posto. Sve je to premijer Andrej Plenković ustvrdio u Dnevniku HRT-a, govoreći o protekloj godini i onome što slijedi.

- To je ono što je najbitnije, da imamo kontinuiran rast, da se radi na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i mogu reći da je ova godina bila na tragu naše dosadašnje politike, a to je da Hrvati u kontekstu onoga što činimo kao vlada, zajedno sa svim drugim akterima, osobito hrvatskim gospodarstvom, žive bolje nego što su živjeli prije - rekao je premijer pa istaknuo kako je dobro što se najavljuje pad stope inflacije kada je riječ o hrani.

- Mi cijelo vrijeme tvrdimo da trebaju svi akteri u lancu od proizvođača preko otkupljivača, distributera, malo prodaje, svi skupa voditi računa o malo široj slici odgovornosti i nastojati smanjivati taj pritisak na krajnjega potrošača. Osobito onih proizvoda koje najčešće konzumiraju oni koji su među nama najranjiviji, oni koji imaju najmanja primanja - rekao je.

Godinu je obilježila i rastuća polarizacija na političkoj sceni i u društvu. - Mi smo u desetoj godini mandata, a lijeva oporba je desetu godinu u oporbi i oni su izrazito frustrirani. I to je izrazito frustrirajuća pozicija - ocijenio je Plenković, dodajući kako se ta frustracija, prema njegovim riječima, sve češće očituje kroz agresivnije političke nastupe.

Vezano za rasprave oko Thompsonovih koncerata, Plenković poručuje da u njima ne vidi stvarni problem, već umjetno stvorenu temu. - Pa u čemu je problem? Thompson je imao koncerte u Varaždinu, ja iskreno nisam ni znao da su se održali, toliko je to bilo niskog profila. Imao je koncerte i u Istri, i nikome ništa - rekao je Plenković. - To je fabricirana tema kojom se bave jedni te isti ljudi, međusobno si nabacuju loptice, i nije im bilo drago što je na koncert ovog ljeta došlo pola milijuna ljudi - dodao je.

Osvrnuo se i na paket zakona iz resora ministra Branka Bačića, za koji oporba najavljuje zahtjeve za ocjenu ustavnosti. - Što se tiče ocjene ustavnosti, slobodno neka idu. Zakon je prošao javno savjetovanje, prvo i drugo čitanje, temeljite rasprave - kaže. - Način na koji oporba pristupa bilo kojoj temi je da pokuša preplašiti ljude koji nemaju vremena čitati detaljne zakonske prijedloge, niti one koji su na snazi, a kamoli one koji se donose za budućnost. Sada su stavili okvir da se radi o nekakvoj otimačini - navodi Plenković.