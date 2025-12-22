Naši Portali
PROVOKATIVNO

VIDEO Seksi prizori! Ivani Knoll samo su trakice prikrivale bujne grudi dok se izvijala pred ogledalom

KATAR 2022 - Ivana Knoll na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, Francuska - Argentina
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 17:45

U kratkom, ali dojmljivom videu, Knoll pozira u zamračenoj prostoriji ispred ogledala, odjevena u provokativni crni kombinezon od vinila s prorezima koji naglašavaju njezinu figuru.

Ivana Knoll, influencerica i DJ-ica koja je svjetsku slavu stekla kao "najvatrenija navijačica Svjetskog prvenstva", zna kako zadržati pažnju svoje višemilijunske publike. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, objavljenom tik pred božićne blagdane, ponovno je podigla temperaturu. U kratkom, ali dojmljivom videu, Knoll pozira u zamračenoj prostoriji ispred ogledala, odjevena u provokativni crni kombinezon od vinila s prorezima koji naglašavaju njezinu figuru. Dok se senzualno kreće, u pozadini svira elektronička glazba, a ona samouvjereno gleda svoj odraz. Uz video je kratko napisala: "$€XY is back" čime je jasno dala do znanja da se vraća svom prepoznatljivom stilu.

Kao što se i očekivalo, objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija. U samo nekoliko sati video je prikupio stotine tisuća pregleda i tisuće komentara. Njezini pratitelji iz cijelog svijeta nisu štedjeli na komplimentima i vatrenim emotikonima. Poruke poput "Prekrasna", "Wow" i "Goriš" preplavile su odjeljak za komentare, dok su joj mnogi čestitali na samouvjerenosti i uspjehu. 

Podsjetimo, Knoll je nedavno odlučila godinu privesti kraju u svom prepoznatljivom stilu, vatreno, provokativno i s jasnom porukom o uspjehu. Njena objava na Instagramu, kojom se oprašta od, kako kaže, "nevjerojatne i snažne godine", doslovno je zapalila internet i u samo nekoliko sati prikupila stotine tisuća reakcija njenih vjernih pratitelja diljem svijeta. Fotografija, koja odiše energijom i samopouzdanjem, prikazuje Ivanu u okruženju koje je postalo njen novi profesionalni dom, za DJ pultom, okruženu masom obožavatelja.

No, kao i uvijek, u centru pažnje našao se njen odabir odjeće koji pomiče granice i ostavlja malo toga mašti. Na fotografiji, koju potpisuje fotograf s Instagram profilom @oscar29_, Ivana pozira usred uzavrele klupske atmosfere. Ono što je svima prvo upalo u oči jest njen odvažan outfit. Ivana nosi minijaturni crni top koji više nalikuje na bikini nego na odjevni predmet za večernji izlazak. Komad odjeće, sastavljen od dvije sićušne trokutaste krpice povezane tankim vrpcama, jedva prekriva njene bujne grudi. Ovaj top uparila je s trapericama niskog struka, čime je dodatno naglasila svoju zavidnu figuru i ravan trbuh.

Cijeli izgled zaokružila je crnim chokerom oko vrata i malom, modernom torbicom prebačenom preko ramena, a u opisu je napisala: Ovaj bikini je izdržljiviji od svih mojih veza dosad. Tijekom 2024. i 2025. godine, Ivana se ozbiljno posvetila svojoj novoj strasti i karijeri u glazbenim vodama. Pod umjetničkim imenom "Knoll Doll", započela je pohod na svjetsku glazbenu scenu, a uspjesi su se nizali jedan za drugim. 

Ključne riječi
DJ glazba Instagram video seksi Ivana Knoll showbiz

KP
Karlovacko pivo
18:11 22.12.2025.

Nedaj bože da svi šta misle o njoj da misle o Hrvatskoj

