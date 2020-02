Olmov novi učitelj ima viziju kakvu imaju samo rijetki treneri

Malo je trenera koji su zakoračili u 2020. u takvom naletu kao Julian Nagelsmann (32). Trener RB Leipziga i odnedavna učitelj Danija Olma navikao je biti u središtu pažnje otkad je imenovan trenerom Hoffenheima sa samo 28 godina.

Nakon što ga je pretvorio iz kandidata za ispadanje u momčad euro-klase, ljetos je dobio priliku pogurati jedan od najbogatijih njemačkih klubova do prvog trofeja.

Nagelsmannovu su igračku karijeru zaustavile ozljede koljena kao dvadesetogodišnjaku dok je igrao u Augsburgu.

Umjesto solidnog srednjeg braniča, nogomet je dobio odličnog stručnjaka: upisao je trenersku školu i ubrzo dobio posao pomoćnog trenera mladih Augsburga. Thomas Tuchel, tadašnji trener druge momčadi, danas šef u PSG-u, uočio je njegov potencijal i poslao ga da skautira iduće protivnike.

Osvježio Kraminu karijeru

Kasnije je radio u mladim kategorijama 1860 Münchena i Hoffenheima, čiju je momčad do 19 godina doveo do njemačkog naslova 2014. godine. Hoffenheimov vratar Tim Wiese prozvao ga je u to vrijeme mini Mourinhom, a uprava je zacrtala da mladi genijalac preuzme seniorsku momčad u ljeto 2016., kad je veteranu Huubu Stevensu istjecao ugovor. No Nizozemac se razbolio već u polusezoni pa je Nagelsmann zasjeo na klupu u veljači.

Kad je mlađahni stručnjak preuzeo uzde svlačionice, Hoffenheim je tavorio na pretposljednjem mjestu, sedam bodova ispod zone spasa, ali se do kraja popeo na sigurno 15. mjesto i iduće dvije godine završio među prva četiri! U Nagelsmannovoj eri klub Andreja Kramarića skupio je 208 bodova – samo su Bayern i Borussia D. osvojili više.

Iz sezone u sezonu podizao je efikasnost, svladao Bayern prvi put od osnutka i dosegao Ligu prvaka. Ti su podvizi, ostvareni s ograničenim sredstvima, prikazali Bavarca rođenog 1987. kao novog nogometnog čudotvorca. Tijekom prethodnih dviju sezona javnost je živo špekulirala o idućem Nagelsmannovu potezu.

Pojavile su se vijesti da je njegovo ime u bilježnici Real Madrida i Barcelone. U Njemačkoj je vladao osjećaj da će ga Bayern dovesti kao nasljednika Carla Ancelottija, no Bavarci su se opredijelili za Niku Kovača, koji je nakon puno oscilacija i peripetija jesenas natrčao na blokadu i otkaz.

Špekulacije su prekinute u ljeto 2018. kad je Nagelsmann godinu unaprijed objavio da će se uhvatiti posla u RB Leipzigu, omiljenoj igrački Dietricha Mateschitza, mogula energetskih pića.

Ralf Rangnick, glavni Mateschitzev stručni savjetnik za nogomet, odabrao je Nagelsmanna kao svog nasljednika nakon što je prošle godine osobno vodio Leipzig do trećeg mjesta i plasmana u Ligu prvaka. Procijenio je da će Nagelsmann u Saskoj ostvariti onoliko bolje rezultate koliko ima više sredstava i jači kadar u odnosu na Hoffenheim. A to znači stalnu borbu za trofeje i prisustvo u Uefinim kupovima.

Borba do samog kraja

Nagelsmann se u Hoffenheimu pokazao podjednako uspješnim u radu s iskusnim i mladim igračima. Pomogao je Wagneru i Rudyju da stasaju u reprezentativce i osvježio karijere Kramarića, Belfodila i Joelintona, no još je više divljenja izazvao razvijajući mlade igrače. Pod njegovim upravljanjem Niklas Süle i Serge Gnabry zaradili su transfere u Bayern.

Nagelsmann ima rijetko viđenu jasnoću vizije. Njegovi igrači izvode elemente unutar sustava izvanredno precizno, što je plod vrhunskog trenažnog procesa. Pod mini Mourinhom Leipzig iskazuje veću taktičku svestranost nego ranije, prebacujući se između obrane s trojicom i četvoricom i povećavajući posjed ovisno o snazi protivnika.

Ključne značajke korporativnog sustava ostale su netaknute. Kao i ostali klubovi Red Bullova carstva, Leipzig igra u visokom tempu s loptom ili bez lopte. Napada okomito brzim dodavanjima prema naprijed radi stvaranja prilika i agresivno pritišće kad protivnik ima posjed.

Protivničkog igrača koji vodi loptu u pravilu opkoljuju trojica i nastoje ga usmjeriti prema aut-liniji, gdje su mu mogućnosti kreacije sužene. Nakon presinga i otimanja lopte slijedi trenutačna i intuitivna ofenzivna reakcija.

Leipzig je zaključio prvu rundu prvenstva kao lider Bundeslige, ali je u siječnju počeo kašljucati u prvenstvu, a usto je ispao iz Njemačkog kupa. Budući da do kraja preostaju dvije petine prvenstva, još nije rečena posljednja riječ i Leipzig još stigne ispuniti san dovođenja bundesligaškog naslova u grad s istoka.

