Ognjen Vukojević: Kada sam postao vatreni, iz poštovanja sam se šuljao na prstima...

Ognjenu Vukojeviću za petnaestak dana smiješi se već treći trofej na novoj trenerskoj funkciji. Dobro, angažman u kijevskom Dinamu traje otprilike već devet mjeseci, a ne zvuči loše ako bi eventualnom pobjedom nad Zorjom iz Luganska njegova momčad, nakon Superkupa i prvenstva, osvojila i ukrajinski Kup.

- Da, čini se da nisam pogriješio odabirom kluba, smije se Vukojević i nastavlja: - Važno mi je bilo da sam u svakodnevnom nogometnom ritmu priprema i procesa. A kako ću odbiti suradnju s Mirceom Lucescuom, trenerom svjetske kvalitete. Uz njega imam rijetku priliku učiti. Ovo su moj Oxford i Cambridge. Za ovo sam cijeli život bio u nogometu. Najvažnije da smo i sljedeće godine izborili izravan plasman u Ligu prvaka.

Kad smo već kod financija, prate li Ukrajinci priču o Superligi?

- Pratila se kao svugdje u svijetu. No, nije to moj izbor. Jer, ipak je Liga prvaka jedina istinska nogometna priča. Sjećam se da sam kao klinac s ocem do 23 sata uvečer čekao izvještaje s utakmica Lige prvaka. Sjećam se one legendarne generacije kijevskog Dinama sa Ševčenkom i Rebrovim, pa onog kultnog olimpijskog stadiona u Kijevu sa 100 tisuća navijača. Tu priču su brzo srezali i navijači. Čim je u startu priča propala, od toga neće biti ništa. Tim više što je Uefa najavila i reformu Lige prvaka, pa još jedno natjecanje. Na kraju će postići kompromis.

Kako mu je raditi s Lucescuom?

- On je Alex Ferguson istočne Europe, trenirao je velike klubove i osvojio sve što se osvojiti može. Svakodnevni rad s njim, razgovor o nogometu, profesionalizam i studioznost, zaista me fasciniralo. U ovih godinu dana kroz njegov trenažni sustav prošla je nekolicina igrača koju ćete upoznati na nadolazećem Euru. Riječ je o mladim igračima koji su već sada standardni i ključni igrači u ukrajinskoj reprezentaciji. Sjetite se imena Cigankov, Mikolenko, Šaparenko, Zabarnji... - naglašava Vukojević.

Lucescu djeluje kao strog tip, rijetko se smije?



- Nije strog, ali drži do discipline. Ključni fokus mu je razvijanje igre, a svaki detalj mu je važan u pripremi i analizi utakmice. Sve je posloženo do najsitnijeg detalja.



Dosta se priča u rusko-ukrajinskom sukobu i napetostima. Analitičari špekuliraju da je moguć i novi rat... !?



- Ne pratim toliko politiku. Ovdje čak nije ni toliki fokus na sukob s Rusijom. Mislim da će na kraju prevladati razum. Psihoza potencijalnog ratnog sukoba uopće se ne osjeća. Svi žele 'mirno nebo', kako to Ukrajinci kažu. Ljudi su više opterećeni koronom. Tu je dugi lockdown, ne rade restorani, klubovi, naša proslava na stadionu bila je bez navijača, publike uopće nema... Puno je drugih tema o kojima se priča. Ma ljudima je dosta više tih negativnosti.



Ako Rusi napadnu, vas će prvo potražiti, ponajprije zbog onog spornog video-uratka sa SP-a 2018. u kojem ste slavili ukrajinsku naciju, našalili smo se malo s Vukojevićem...



- Ha, ha... Žao mi je zbog tog videa. Nikako nam nije bila namjera poslati bilo kakvu političku poruku. Nije bilo nikakve zle namjere. Ne daj bože da smo bilo koga htjeli povrijediti. Naprotiv, pa ja sam igrao u moskovskom Spartaku. Tamo i danas imam jako puno prijatelja s kojima sam u stalnom kontaktu - naglasio je Vukojević.



Radi li dobro Vitalij Kličko svoj posao gradonačelnika Kijeva?



- Viđao sam ga kod nas u klupskoj bazi. Tamo je znao doći na trening ili u restoran. Čak smo se i fotografirali. I on mi se javio nakon tog našeg video-uratka i izrazio mi podršku. Nije bio jedini. Bilo je to nespretno i nesretno...



Pored obaveza u kijevskom Dinamu, Vukojević zbog izborničke funkcije U20 reprezentacije Hrvatske, jednim okom stalno prati sve što se zbiva u našem nogometu.

- Pratim i prvu, drugu, treću ligu... Sve živo. U toj mojoj generaciji imamo puno mladih igrača i ne smijemo si priuštiti da ih izgubimo u njihovom razvoju. Jer taj prelazak od U18, do U21 reprezentacije zna biti jako težak. Dobro je to HNS osmislio, jer nikoga ne smijemo izgubiti. Sada nam dolazi 2002. i 2003. godište jako talentiranih mladih igrača poput Šimića, Biuka, Škaričića...- A još nismo imali nekolicinu igrača koji su na Euru s U21 selekcijom: Špikića, Krizmanića, Kotarskog, Čolinu... Ma, imamo mi jako puno igrača i baš zbog njihove afirmacije moramo paziti da ne pretjerujemo s dovođenjem stranaca. Bolje je davati priliku našim dečkima.- Naslov će osvojiti Dinamo. Najkvalitetnija su momčad i kapa do poda zbog uspjeha u Europi. Naravno, Osijek je napravio ogroman iskorak i to je ono što nam treba, šteta što nema navijača na tribinama. To bi onda bilo na pravoj razini. Jer naša liga je narasla u svakom pogledu. Imamo kvalitetnih igrača i u Hajduku, Gorici, neizvjesna je borba za ostanak u ligi. Cijela priča ima ogroman potencijal i narasli smo do razine solidnog europskog standarda. Motorički i fizički možda još nismo na toj razini, ali tehnički i taktički svakako jesmo.- Nogomet ide u smjeru u kojem će najvažniji biti oni igrači koji mogu donijeti prevagu individualnom klasom. Oni koji razbijaju sustave. Jer danas se svatko zna braniti. Prošlo je doba kada su postojale egzotične momčadi kojima ste u svako doba mogli zabiti po nekoliko komada i lakoćom pobijediti. Igrači poput Petkovića ili Ivanušeca su ta klasa koja donosi prevagu. U Dinamo Kijev stalno su dolazili igrači s područja Balkana i uvijek su ostavljali dobar trag. Nadam se da će uskoro opet biti neki dobar naš nogometaš ovdje.- On je perfektan. Sve su bacili na Europsku ligu. Znaju igrati na rezultat, a mehanizme u igri doveo je do savršenstva.- Ni kroz povijest nije bila rijetka pojava da imamo problema u kvalifikacijama, a onda eksplodiramo. Nadam se da će Luka Modrić potegnuti do Katara. Malo slabije partije naše vrste su i zbog toga što je Zlatko Dalić morao napraviti doselekciju. Proširiti roster s nekim mlađim igračima koji trebaju izdržati taj pritisak.- Ne mogu to komentirati jer ne znam na koga je mislio. Ali u moje doba nije bilo problema. Ja sam se šuljao na prstima u svlačionici. Pa sam gledao smijem li otići na stol za masažu. Puno su promijenile i ove društvene mreže. Ne možete očekivati da će stvari biti iste kao prije desetak, petnaest godina. Ja dečke učim da moraju poštovati sve vrijednosti ali opet im se donekle i prilagođavam.- Bilo je to zlatno doba moje generacije. S Dinamom od 2005. godine, kada su Josip Kuže, a posebno Branko Ivanković odigrali značajnu ulogu u mojoj karijeri. Nezaboravna je proslava naslova prvaka 2006.-2007. godine kada smo u zadnjem kolu dobili Hajduka 3:0 i s navijačima išli od Maksimira do Trga. Iako, teško se bilo što može usporediti s proslavom srebra iz Rusije. Naravno, Slaven Bilić me vodio u mladoj i A vrsti. Od njega sam uzeo neke trenerske, ali i ljudske stvari. Igor Štimac vodio me jedan ciklus. Imao je nesreću s tom teškom skupinom.- Na tom SP-u u Brazilu nismo se proslavili. Iako smo imali dobru i zrelu momčad. Ja sam bio razočaran nakon toga i odlučio sam se oprostiti. Poslao sam pismo i to je bilo najpoštenije, nisam želio ulaziti u probleme. Ne zamjeram Niki Kovaču što mi nije dao priliku, iako sam tada igrao najzrelije u karijeri.- Ma bilo ih je. Naravno, svi pamtimo Tursku u Beču, Španjolsku u Poljskoj... Nedostajalo nam je i sreće. No zadovoljan sam karijerom. Tri najbolja igrača s kojima sam igrao bili su Luka Modrić, Andrij Ševčenko i Eduardo da Silva.- To je uvijek najteži dio priče. Nogometni svijet priznaje samo uspjeh i jake karaktere, a nepravdi će uvijek biti. Svjestan sam da će još biti i poraza, lijepih i loših medijskih naslova. Spreman sam na sve. Važno mi je da je obitelj uvijek bila uz mene, moj otac koji mi je bio najveća podrška. Ja sam uvijek sve radio po intuiciji. Tako sam i sada odabrao ovaj put. A cijeli život se odričem, navikao sam se...- S njim provodim jako puno vremena. Čini mi se da voli nogomet, stalno prati, gleda lopte, kopačke, ne izlazi iz kuće bez dresa... Ako bude htio igrati nogomet, podržat ću ga, jednako ako odabere školu i bilo koji drugi put. Sigurno ga neću pritiskati, daj bože da bude u sportu - zaključio je Vukojević.