Betis u gradskom derbiju propustio prednost od dva gola

Nogometaši Betisa i Seville odigrali su u nedjelju gradski derbi na stadionu La Cartuja, na kojem privremeno domaće utakmice igraju "zeleno-bijeli", a koji je završio 2-2, iako je domaćin nakon prvog poluvremena vodio 2-0.

Brazilac Antony je u 16. minuti doveo Betis u vodstvo, a u 37. minuti ga je udvostručio Alvaro Fidalgo. Alexis Sanchez je u 62. minuti smanjio zaostatak Seville, a u 85. minuti je Isaac Romero postavio konačnih 2-2.

Betis je s 43 boda čvrsto na petoj poziciji, ali osam bodova udaljen od četvrtog mjesta koje vodi u Ligu prvaka. Sevilla ima 30 bodova i drži 11. poziciju u sredini ljestvici.

Vodeća Barcelona ima 64 boda, četiri više, ali uz utakmicu više od drugoplasiranog Real Madrida. Po 51 bod imaju Atletico Madrid i Villarreal, na trećem i četvrtom mjestu.