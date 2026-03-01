Torino prekinuo crni niz, Vlašić odigrao cijeli susret, Kulenović ušao u 84. minuti

Nogometaši Torina prekinuli su crni niz nakon što su u susretu 27. kola talijanskog prvenstva pobijedili Lazio sa 2-0. Torino je time prekinuo niz od tri susreta bez slavlja, dok je Lazio već četiri kola bez pobjede.

Strijelci za Torino bili su Giovanni Simeone (21) i Duvan Zapata (53).

Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino, dok je Sandro Kulenović ušao u igru u 84. minuti. Na drugoj strani nije bilo ozlijeđenog Tome Bašića.

Torino je trenutačno na 14. mjestu ljestvice sa 30 bodova, dok je Lazio deseti sa četiri boda više.

Vodi Inter sa 67 bodova, deset više od Milana.