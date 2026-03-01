Naši Portali
Svladali Lazio

Torino prekinuo crni niz, Vlašić odigrao cijeli susret, Kulenović ušao u 84. minuti

CALCIO - Coppa Italia - Inter - FC Internazionale vs Torino FC
Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
01.03.2026.
u 20:35

Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino, dok je Sandro Kulenović ušao u igru u 84. minuti. Na drugoj strani nije bilo ozlijeđenog Tome Bašića.

Nogometaši Torina prekinuli su crni niz nakon što su u susretu 27. kola talijanskog prvenstva pobijedili Lazio sa 2-0. Torino je time prekinuo niz od tri susreta bez slavlja, dok je Lazio već četiri kola bez pobjede.

Strijelci za Torino bili su Giovanni Simeone (21) i Duvan Zapata (53).

Torino je trenutačno na 14. mjestu ljestvice sa 30 bodova, dok je Lazio deseti sa četiri boda više.

Torino je trenutačno na 14. mjestu ljestvice sa 30 bodova, dok je Lazio deseti sa četiri boda više. 

Vodi Inter sa 67 bodova, deset više od Milana.
Ključne riječi
Torino Sandro Kulenović Nikola Vlašić

