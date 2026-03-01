RB Leipzig preokretom do pobjede u Hamburgu, Vušković igrao

U posljednjem susretu 24. kola njemačkog nogometnog prvenstva RB Leipzig je na gostovanju pobijedio HSV sa 2-1.

Domaćin je poveo u 22. minuti golom Fabia Vieire, izjednačio je Romulo Cardoso u 36. minuti sjajnim golom petom, a pobjedu gostima donio je Yan Diomande u 50. minuti. RB Leipzig je mogao i uvjerljivije slaviti, no Cardoso nije realizirao jedanaesterac u 62. minuti. Njegov udarac sjajno je zaustavio vratar Daniel Heuer Fernandes.

Za HSV je cijeli susret odigrao Luka Vušković. Leipzig je peti sa 44 boda, dok HSV drži 11. poziciju sa 26 bodova.

Ranije je Eintracht pobijedio Freiburg sa 2-0 preskočivši ga na ljestvici. Fares Chaibi je doveo domaćine u vodstvo u 64. minuti, a pobjedu Eintrachta potvrdio je Jean-Matteo Bahoya u 81. minuti. Za goste je cijeli susret igrao hrvatski napadač Igor Matanović. Eintracht je sedmi sa 34 boda, dok je Freiburg stepenicu niže s bodom manje.

U prvom nedjeljnom susretu Stuttgart je pobijedio Wolfsburg sa 4-0. Domaćin je sav posao obavio već u prvom poluvremenu postigavši tri gola, a u završnici je samo potvrdio slavlje.

Deniz Undav je u 21. minuti doveo Stuttgart do prednosti, Jamie Leweling je devet minuta kasnije povećao, a isti je igrač u 42. minuti bio strijelac i za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Nikolas Nartey u petoj minuti nadoknade.

Koliko je gostujući trener Daniel Bauer bio nezadovoljan igrom svoje momčadi pokazuje i podatak kako je već u poluvremenu napravio tri izmjene, a među igračima koji su ostali su svlačionici bio je i hrvatski veznjak Lovro Majer. U drugom dijelu Bauer je napravio još dvije promjene, ali nije pomoglo.

Stuttgart je četvrti sa 46 bodova koliko ima i Hoffenheim na trećoj poziciji. Borussia Dortmund na drugom mjestu ima 52 boda, a vodi Bayern sa 63 boda.

Wolfsburg je trenutačno u "crvenom", na 17. mjestu sa 20 bodova, dva manje od pozicije koja vodi u dodatne kvalifikacije, te tri boda manje od zone spasa.