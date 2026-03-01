Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Počeo novi iranski napad na Izrael. Stranka bivšeg predsjednika: Ahmadinejad nije mrtav
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
VIDEO 'Iran ne može dobiti ovaj rat! Ako ih Trump odmakne od Rusije i Kine, bio bi to najjači geopolitički potez u zadnjih 30 godina'
FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BUNDESLIGA

RB Leipzig preokretom do pobjede u Hamburgu, Vušković igrao

Footballer Luka Vuskovic
Christian Charisius/DPA
VL
Autor
Hina
01.03.2026.
u 21:40

Za HSV je cijeli susret odigrao Luka Vušković.

U posljednjem susretu 24. kola njemačkog nogometnog prvenstva RB Leipzig je na gostovanju pobijedio HSV sa 2-1.

Domaćin je poveo u 22. minuti golom Fabia Vieire, izjednačio je Romulo Cardoso u 36. minuti sjajnim golom petom, a pobjedu gostima donio je Yan Diomande u 50. minuti. RB Leipzig je mogao i uvjerljivije slaviti, no Cardoso nije realizirao jedanaesterac u 62. minuti. Njegov udarac sjajno je zaustavio vratar Daniel Heuer Fernandes.

Za HSV je cijeli susret odigrao Luka Vušković. Leipzig je peti sa 44 boda, dok HSV drži 11. poziciju sa 26 bodova.

Ranije je Eintracht pobijedio Freiburg sa 2-0 preskočivši ga na ljestvici. Fares Chaibi je doveo domaćine u vodstvo u 64. minuti, a pobjedu Eintrachta potvrdio je Jean-Matteo Bahoya u 81. minuti. Za goste je cijeli susret igrao hrvatski napadač Igor Matanović. Eintracht je sedmi sa 34 boda, dok je Freiburg stepenicu niže s bodom manje.

U prvom nedjeljnom susretu Stuttgart je pobijedio Wolfsburg sa 4-0. Domaćin je sav posao obavio već u prvom poluvremenu postigavši tri gola, a u završnici je samo potvrdio slavlje.

Deniz Undav je u 21. minuti doveo Stuttgart do prednosti, Jamie Leweling je devet minuta kasnije povećao, a isti je igrač u 42. minuti bio strijelac i za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Nikolas Nartey u petoj minuti nadoknade.

Koliko je gostujući trener Daniel Bauer bio nezadovoljan igrom svoje momčadi pokazuje i podatak kako je već u poluvremenu napravio tri izmjene, a među igračima koji su ostali su svlačionici bio je i hrvatski veznjak Lovro Majer. U drugom dijelu Bauer je napravio još dvije promjene, ali nije pomoglo.

Stuttgart je četvrti sa 46 bodova koliko ima i Hoffenheim na trećoj poziciji. Borussia Dortmund na drugom mjestu ima 52 boda, a vodi Bayern sa 63 boda.

Wolfsburg je trenutačno u "crvenom", na 17. mjestu sa 20 bodova, dva manje od pozicije koja vodi u dodatne kvalifikacije, te tri boda manje od zone spasa.
Ključne riječi
HSV Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!