BORUSSIA DORTMUND

Niko Kovač doznao loše vijesti, teško mu je ozlijeđen kapetan

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.03.2026.
u 23:11



Kapetan Borussije Dortmund Emre Can (32) teško je ozlijedio koljeno u derbiju 24. kola bundeslige protiv Bayern Munchena u subotu.

Klub iz Dortmunda kojeg vodi Niko Kovač objavio je kako je Can zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena, te će biti izvan terena nekoliko mjeseci.

"Emreovu ozljedu izuzetno je teško podnijeti. Ne samo za njega, već za sve nas. On je naš kapetan, uvijek stavlja momčad na prvo mjesto i važan je dio našeg kluba," kazao je sportski direktor BVB-a Sebastian Kehl.

Canova sezona je završena, jer je minimalno vrijeme oporavka za ovu vrstu ozljede šest mjeseci.

Borussia je u derbiju izgubila od Bayerna sa 2-3. Bavarski sastav vodi na ljestvici sa 63 boda, dok Borussia ima 11 bodova manje.
