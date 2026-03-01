Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIE A

Sassuolo s igračem manje bolji od Atalante

CALCIO - UEFA Champions League - Atalanta BC vs Athletic Club
Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
01.03.2026.
u 18:00

Mario Pašalić je odigrao cijeli susret za Atalantu koja je ostala na sedmom mjestu sa 45 bodova.

U susretu 27. kola talijanskog nogometnog prvenstva Sassuolo je pobijedio Atalantu sa 2-1 premda je od 16. minute imao igrača manje.

Domaćin je već u 16. minuti ostao s igračem manje nakon što je Andrea Pinamonti "pocrvenio" zbog oštrog prekršaja nad Beratom Djimsitijem.

Međutim, Sassuolo je poveo sedam minuta kasnije golom Ismaela Konea, a na 2-0 je povećao Kristian ⁠Thorstvedt u 69. minuti. Kod oba gola asistent je bio Armand Lauriente.

Gosti su u 88. minuti smanjili preko Yunusa Musaha, a za više od toga nije bilo vremena niti snage.

Mario Pašalić je odigrao cijeli susret za Atalantu koja je ostala na sedmom mjestu sa 45 bodova.

Sassuolo je stepenicu niže sa sedam bodova manje. Vodi Inter sa 67 bodova, deset više od Milana.
Ključne riječi
Atalanta Sassoulo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!