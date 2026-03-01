Igor Tudor upisao novi poraz s Tottenhamom, Spursi su u katastrofalnoj formi

I u drugom dvoboju na klupi Tottenham Hotspura hrvatski stručnjak Igor Tudor doživio je poraz, a njegova je momčad s 2-1 izgubila na gostovanju kod Fulhama.

Domaćin je poveo već u 7. minuti golom Harryja Wilsona, a prednost je udvostručio Alex Iwobi u 34. minuti. Richarlison je u 66. minuti smanjio zaostatak Spursa, ali do izjednačenja gosti nisu došli te su doživjeli već četvrti poraz u nizu, drugi pod Tudorovim vodstvom.

Fulham je s 40 bodova došao na deveto mjesto, a Tottenham je s 29 bodova ostao na 16. poziciji, četiri boda iznad zone ispadanja.

Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Crystal Palace s 2-1 i s 51 bodom skočio na treće mjesto. Maxence Lacroix je u 4. minuti doveo goste iz Londona u vodstvo. Isti igrač je u drugom poluvremenu skrivio kazneni udarac i dobio crveni karton, a Bruno Fernandes je u 57. minuti bio precizan izvođač za izjednačenje na 1-1. Konačnih 2-1 postavio je slovenski reprezentativac Benjamin Šeško u 65. minuti.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea koji je s 35 bodova na 14. poziciji.

Brighton and Howe Albion je na svom stadionu svladao Nottingham Forest s 2-1, a sva tri pogotka su postignuta u prvih 15 minuta dvoboja. Strijelci za domaću momčad bili su Diego Gomez (6) i Danny Welbeck (15), a za goste je gol postigao Morgan Gibbs-White (13).

Brighton je s 37 bodova došao na 11. mjesto, a Nottingham je na 17. poziciji s 27 bodova, samo dva boda iznad zone ispadanja.

Vodeći Arsenal ima 61 bod, dva više od Manchester Cityja. "Topnici" u posljednjem dvoboju 28. kola dočekuju Chelsea, a dvoboj će započeti u 17.30 sati.