Oglasio se hajdukovac kojeg je huligan napao u centru Splita: 'Nije me pljunuo'

Nagrada za dobre igre u dresu Hajduka stigla je u obliku koji je dugo priželjkivao. Anthony Kalik (27), vezni igrač splitskih bilih, po prvi je put u karijeri dobio poziv u seniorsku reprezentaciju Australije. Izbornik Tony Popovic uvrstio ga je na popis za prijateljske utakmice protiv Novog Zelanda, a taj je poziv izazvao veliko zanimanje australskih medija za njegov život i karijeru u Hrvatskoj. U velikom intervjuu za tamošnju agenciju AAP, Kalik je otvoreno progovorio o golemom pritisku s kojim se nosi u Splitu, a prvi put je detaljno komentirao i nedavni incident kada ga je u jednom kafiću verbalno napao nezadovoljni navijač nakon ispadanja kluba iz Europe. Iako su neki mediji tada izvijestili da je huligan pljunuo na njega, Kalik je to demantirao i ponudio svoju stranu priče.

"Nije me pljunuo, mediji su to prikazali malo dramatičnije nego što je uistinu bilo", započeo je Kalik, umanjujući ozbiljnost incidenta koji je odjeknuo u javnosti. "Prišao mi je netko tko nije bio zadovoljan našom igrom i malo me napao. Nije to tako strašno, s vremenom se navikneš na takve stvari. To je jednostavno dio igranja za ovako velik i strastven klub." Kalik se osvrnuo i na događaje koji su uslijedili nakon ispadanja od albanskog kluba Dinamo City, kada su igrači na sljedećoj domaćoj utakmici, unatoč pobjedi od 3:0, doživjeli bijes navijača s tribina. Prizor je bio zaista nevjerojatan jer su igrači zasuti stotinama baklji dok su prilazili sjevernoj tribini kako bi pozdravili navijače.

Taj je događaj, kako kaže, bio prilično žestok, ali ga vidi kao sastavni dio kulture kluba u kojem navijači imaju ogroman utjecaj. "Nakon što smo ispali od albanske momčadi, pobijedili smo iduću utakmicu kod kuće i otišli pljeskati našim navijačima. Pozvali su nas bliže i tada je poletjelo vjerojatno stotinjak baklji. Bilo je vrlo intenzivno. Ali to je dio svega, oni imaju veliku ulogu u klubu. Iznimno su strastveni, tako da to morate poštovati i samo se truditi pobijediti u sljedećoj utakmici", objasnio je Kalik, pokazujući zrelost i razumijevanje za uzavrelu atmosferu koja okružuje klub koji na titulu prvaka čeka već 20 godina.

Iskustvo igranja pod takvim pritiskom očito ga je očvrsnulo, a život u Splitu opisao je kao iskustvo s dva lica, potpuno ovisno o rezultatima na terenu. "Split je sjajno mjesto. Kada ti ide dobro, onda je predivno… ali kada rezultati nisu najbolji, tvoj se dan svodi na rutinu: odeš na trening i odmah se vraćaš ravno kući", slikovito je opisao Kalik, dodajući kako nije rijetkost da Torcida u potpunosti ispuni pomoćni teren na treningu kada momčad upadne u krizu. Upravo ta iskustva, iako teška, oblikovala su ga kao igrača i pripremila za najveće izazove, a poziv u reprezentaciju Australije doživljava kao krunu dosadašnjeg truda.

Izbornik Tony Popovic ima dobar razlog zašto pomno prati zbivanja u Hajduku. Osim Kalika, u australskoj reprezentaciji je i njegov suigrač, desni bek Fran Karačić, koji je već standardni član 'Socceroosa'. No, australska veza na Poljudu tu ne staje. Velika nada kluba je i 19-godišnji Noa Skoko, sin legendarnog australskog reprezentativca Josipa Skoke, koji također posjeduje dvojno državljanstvo. "Noa se odlično razvija, tek je stigao iz juniora i lijepo je vidjeti još jednog Australca kako uspijeva. Mislim da će on biti sljedeći veliki projekt kluba i siguran sam da će imati sjajnu karijeru", pohvalio je Kalik mlađeg kolegu, koji je nedavno upisao i nastupe za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Sada, kada je napokon ostvario svoj san, Kalik se nada da će se ustaliti u nacionalnoj vrsti. "Što sam više igrao u posljednje vrijeme, razmišljao sam da postoji dobra šansa da me pozovu. Sada kada sam ovdje, želim tu i ostati", zaključio je odlučno.