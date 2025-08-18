VIDEO Navijač u Splitu pljunuo na zvijezdu Hajduka! Urlao je da će mu izbiti zube

Nakon nereda koje je Torcida izazvala na Poljudu poslije utakmice Hajduka i Slaven Belupa, u kojoj su bijeli slavili 3-0, došlo je do još jednog incidenta, ovoga puta u splitskom kafiću. Portal 24sata došao je u posjed snimke na kojoj se vidi kako jedan huligan prvo verbalno napada Anthonyja Kalika, a zatim ga i pljuje.

"Kalik je išao tamo piti kavu, zaustavio ga je neki huligan i prijetio Kaliku da će mu izbiti zube, derao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđima, a tu ga je ovaj pljunuo", kazao je njihov izvor. Snimku događaja možete pogledati OVDJE.

Hajduk je nedavno ispao iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo navijača. Na susretu protiv Belupa Torcida je prvih 20 minuta bojkotirala navijanje, a potom je na sjeveru stadiona osvanula poruka usmjerena protiv igrača.

Kada su se po završetku dvoboja nogometaši približili navijačima kako bi ih pozdravili, prema terenu su počele letjeti baklje pa su morali pobjeći, dok su uvrede nastavile pljuštati s tribina.