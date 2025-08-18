Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
INCIDENT U GRADU

VIDEO Navijač u Splitu pljunuo na zvijezdu Hajduka! Urlao je da će mu izbiti zube

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
18.08.2025.
u 16:20

Na susretu protiv Belupa Torcida je prvih 20 minuta bojkotirala navijanje, a na kraju susreta počeli su ih gađati bakljama

Nakon nereda koje je Torcida izazvala na Poljudu poslije utakmice Hajduka i Slaven Belupa, u kojoj su bijeli slavili 3-0, došlo je do još jednog incidenta, ovoga puta u splitskom kafiću. Portal 24sata došao je u posjed snimke na kojoj se vidi kako jedan huligan prvo verbalno napada Anthonyja Kalika, a zatim ga i pljuje.

"Kalik je išao tamo piti kavu, zaustavio ga je neki huligan i prijetio Kaliku da će mu izbiti zube, derao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđima, a tu ga je ovaj pljunuo", kazao je njihov izvor. Snimku događaja možete pogledati OVDJE.

FOTO Najzgodnija hrvatska nogometašica stigla u Ameriku i zaludila fanove
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
1/12

Hajduk je nedavno ispao iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo navijača. Na susretu protiv Belupa Torcida je prvih 20 minuta bojkotirala navijanje, a potom je na sjeveru stadiona osvanula poruka usmjerena protiv igrača.

 Kada su se po završetku dvoboja nogometaši približili navijačima kako bi ih pozdravili, prema terenu su počele letjeti baklje pa su morali pobjeći, dok su uvrede nastavile pljuštati s tribina.

Dalić je vatrenog obožavao, a sada je prekrižen. Izbornik je ovime svima poslao jasnu poruku
Ključne riječi
Anthony Kalik Navijači Hajduk HNL

Komentara 3

Pogledaj Sve
BI
billynik
16:34 18.08.2025.

Sad se tobože čudite ovakvom ponašanju huligana koje uporno nazivate navijačima a cijelo vrijeme opravdavate njihove nerede i nasilje.

KU
Kujttim
16:57 18.08.2025.

Još jedan Hajdukov igrač (Anthony Kalik) napadnut i pljunut u centru grada – ovo je ogledalo kluba bez plana i zaštite vlastitih ljudi. Činiti Hajduk modernim klubom je užasno teško, pogotovo u sredini bez strpljenja i s kadrovima koji brzo izgore. Problem je u samom modelu – nema stabilnosti, strategije, kampa, omladinske škole ni sustava. Klub nema dugoročni plan ni okvir po kojem bi svaka uprava radila, pa se svatko snalazi kako zna i umije. Nama to izvana izgleda kao kaos i histerija, ali realno nema sustava ni kontinuiteta. Sve se zamagli s nekim Nikolom Kalinićem, Ivanom Perišićem, Antom Rebićem, Josipom Brekalom, Ivušićem, ali problem histerije i ludila ostaje.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
16:49 18.08.2025.

samo neka hajduk gazi svoje protivnike i to bukvalno. suci će mu pomagati i kada zatreba i koji penal suditi...samo naprijed imate zeleno svijetlo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još