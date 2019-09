Oduševila fanove! Pogledajte zanimljivu snimku iz hotelske sobe kojom je privukla pažnju

Amerikanka Sandi Morris plasirala se u finale Svjetskog prvenstva u skoku s motkom. Plavokosa atletičarka tako će se u Dohi boriti za medalju, ali više od rezultata navijače je oduševila posebnim slavljem nakon rezultatat u kvalifikacijama.

Na Twitteru je postavila zanimljiv videozapis u kojem pleše kako bi pokazala oduševljenje izborenim finalom.

Na sebi je imala samo sportsku opremu i sunčane naočale, a pratitelji su oduševljeni njenim plesom.

When you make it to the World Championship finals 😎🤓😂Sound on 🗣 #TeamUSATF #AthleticsWorldChamps #merica 🇺🇸 pic.twitter.com/aiKNpacEPY