Nogometaš (21) položio život za Ukrajinu, a paraolimpijci krili kada lete da ih Putin ne sruši

Mnogi ukrajinski sportaši odlučili su sportska borilišta zamijeniti onim ratnim. Obukli su odore, uzeli puške u ruke i krenuli u nepoznato, sve samo da bi obranili svoju domovinu.

Nažalost, među njima već ima žrtava. Vitalij Sapilo, bivši nogometaš lavovskih Karpata, herojski je poginuo. Bio je zapovjednik tenka. Dječak je imao samo 21 godinu. Preminuo je i igrač FK Gostomel Dmitrij Martinenko.

Reprezentacije Rusije i Bjelorusije nisu primljene na Paraolimpijske igre koje se trenutno održavaju u Kini, a s druge strane, ukrajinsku delegaciju svi su pozdravili s pljeskom. Ukrajinski paraolimpijci dugo su putovali u Kinu. Informacija o njihovom letu za Peking nije objavljena u medijima da Rusi ne sruše avion, javlja 24sata.

Foto: Salvatore Laporta / ipa-agency.net A family of Ukrainian refugees tired from the long journey sleep next to each other under blankets in the railway station of the city Rzeszow Glowny, near the border between Ukraine and Poland. They fled with the children from their homes because of the war unleashed by Russia.

FIFA, UEFA, EHF, Euroliga, mnoge organizacije su odlučile potpuno izbaciti ruske klubove i reprezentacije iz natjecanja, kako bi pokazali solidarnost s Ukrajinom.

Između ostalih, i hrvatski sportaši su se uključili u podršku Ukrajini. Među njima i bivši kapetan vatrenih Darijo Srna koji je poručio:

- Dragi Ukrajinci, zadnjih nekoliko dana gledam kroz što sam prošao prije 20 godina. Gledam zlo. Gledam rat koji nikome neće dobro doći. Ljudski život je najvažniji. Znam da ste sada u teškoj situaciji, ali želim vam poručiti da je cijeli svijet uz vas. Svi sportaši svijeta su uz vas. Govorimo i pišemo, govorit ćemo i pisat ćemo da u Ukrajini mora biti mir. Čuvajte se, dragi Ukrajinci, volimo vas.