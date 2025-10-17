Njemačka prejaka, posebice Duda koji donio dva boda

Stolnotenisači Hrvatske nisu se uspjeli plasirali u polufinale europskog ekipnog prvenstva koje se igra u Zadru. Bolja je bila Njemačka (1:3) baš kao i prije dvije godine.

- Nadam se da se za dvije godine nećemo s njima opet sastati u četvrtfinalu. Imali smo neku svoju malu priliku da ih iznenadimo. Poveli smo s 1:0 nakon što sam pobijedio Franzisku, inače šestog igrača na europskoj rang ljestvici.

Prilika je bila kod 1:1 u mečevima, kada je Zeljko mogao otići u peti set protiv Danga. Uslijedio je moj susret protiv Dude i tu nisam baš ništa mogao.

U redu, dobio sam jedan set ali s njim jednostavno ne mogu igrati. Mislim da me je dobio 12, 13 puta, a ja njega samo jednom - rekao je Tomislav Pucar.

Možda da je bio nekakav drugačiji ždrijeb u četvrtfinalu?

Realno, mogli bi se ravnopravno nadmetati samo s Portugalom. Ostali, a tu mislim na Francusku s braćom Lebrun, Švedskom, Slovenijom s Jorgičem ne bi imali baš previše šanse.

E, sad da smo nekako u četvrtfinalu igrati možda protiv Belgije ili Rumunjske, to bi bila druga priča – rekao je Pucar.



Izbornik Neven Karković istaknuo je:

- Tako blizu, a tako daleko. Uspjeli smo otvoriti utakmicu pobjedom. Ne mogu reći da je to baš bilo očekivano, ali Pucar je igrao sjajno protiv Franziske. Međutim, Duda je pokazao da je perfektan u teškim trenucima, te on nije Andreju dao pravu šansu, iako Gaćko može s njim igrati.

Na prošlom svjetskom prvenstvu ga je Andrej pobijedio. Treći je meč, mislim, bio prekretnica. Filip je imao priliku da možda izbori i peti set, e... da smo to uspjeli, mislim da bismo možda stvarno otišli do kraja.

Iako dobro, to je sad malo onako, subjektivan osjećaj, rekao je nakon meča izbornik hrvatske reprezentacije Neven Karković.