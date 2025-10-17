Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Stolni tenis

Njemačka prejaka, posebice Duda koji donio dva boda

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
Autor
Damir Mrvec
17.10.2025.
u 20:13

Stolnotenisači Hrvatske nisu se uspjeli plasirali u polufinale europskog ekipnog prvenstva koje se igra u Zadru. Bolja je bila Njemačka (1:3) baš kao i prije dvije godine.

Stolnotenisači Hrvatske nisu se uspjeli plasirali u polufinale europskog ekipnog prvenstva koje se igra u Zadru. Bolja je bila Njemačka (1:3) baš kao i prije dvije godine.

 - Nadam se da se za dvije godine nećemo s njima opet sastati u četvrtfinalu. Imali smo neku svoju malu priliku da ih iznenadimo. Poveli smo s 1:0 nakon što sam pobijedio Franzisku, inače šestog igrača na europskoj rang ljestvici.

Prilika je  bila kod 1:1 u mečevima,  kada je Zeljko mogao otići u peti set protiv Danga. Uslijedio je moj susret protiv Dude i tu nisam baš  ništa mogao.

U redu, dobio sam jedan set ali s njim jednostavno ne mogu igrati. Mislim da me je  dobio 12, 13 puta, a ja njega samo jednom - rekao je Tomislav Pucar.

Možda da je bio nekakav drugačiji ždrijeb u četvrtfinalu?
Realno, mogli bi se ravnopravno nadmetati samo s Portugalom. Ostali, a tu mislim na Francusku s braćom Lebrun, Švedskom, Slovenijom s Jorgičem ne bi imali baš previše šanse.

E, sad da smo nekako u četvrtfinalu igrati možda protiv Belgije ili Rumunjske, to bi bila druga priča – rekao je Pucar.


Izbornik Neven Karković istaknuo je: 

- Tako blizu, a tako daleko. Uspjeli smo otvoriti utakmicu pobjedom. Ne mogu reći da je to baš bilo očekivano, ali Pucar je igrao sjajno protiv Franziske. Međutim, Duda je pokazao da je perfektan u teškim trenucima, te on nije Andreju dao pravu šansu, iako Gaćko može s njim igrati.

Na prošlom svjetskom prvenstvu ga je Andrej pobijedio. Treći je meč, mislim, bio prekretnica. Filip je imao priliku da možda izbori i peti set, e... da smo to uspjeli, mislim da bismo možda stvarno otišli do kraja.

Iako dobro, to je sad malo onako, subjektivan osjećaj, rekao je nakon meča izbornik hrvatske reprezentacije Neven Karković. 

Ključne riječi
Zadar Višnjik Andrej Gaćina Tomislav Pucar Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još