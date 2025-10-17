Kovačević otkrio gdje je pogriješio pa odgovorio Bari: 'Ne moram vraćati dugove menadžerima'

Nogometaše Dinama ove subote očekuje utakmica desetog kola HNL-a u kojoj će na Maksimir stići devetoplasirani Osijek. Modri su uoči reprezentativne pauze zadržali prvo mjesto na ljestvici uoči kiksa protiv Lokomotive koja ih je u devetom kolu s 2:1. Trener Mario Kovačević na današnjoj konferenciji za medije otkrio je kako su iskoristili reprezentativnu pauzu:

- Iskoristili smo pauzu dobro, dobro je došla nakon velikog broja utakmica u malom periodu. One koji su igrali više smo osvježili, svi jako dobro rade i jedva čekamo utakmicu protiv Osijeka. Oni sigurno nisu zadovoljni stanjem na tablici, ali odigrali su dobre utakmice, osim ove zadnje kad je Belupo bio bolji. I ona prva utakmica s nama je mogla otići na drugu stranu, a sigurno očekujemo dobru utakmicu jer se oni neće doći braniti. Pitat će se i nas, vidim kod svojih igrača da jedva čekaju, imamo još jedan trening i napraviti sve da spremni dočekamo pobjedu - rekao je u uvodu.

Otrkio je i kako sutra neće moći računati na neke igrače te kako je momčad pogodila viroza:

- Imamo problema s ozljedama, ne mogu računati na Živkovića, Pierre Gabriela, ali za Lisicu ćemo vidjeti. Kod nas je bila viroza, Galešić je bio prije utakmice s Lokomotivom, Ljubičić je imao problema, Vidović je jučer trenirao i nadam se da ćemo na njega moći računati. Ovi što su bili s reprezentacijom su se vratili zdravi i nadam se da će biti spremni za utakmicu.

Potom se osvrnuo i na promjene koje bi mogao raditi u momčadi:

- Bit će promjena. Dosad smo imali analizu, koristili smo 23 igrača u devet kola, trojicu simbolično. I sad ćemo mijenjati, svi rade dobro, tko će u tom trenutku biti bolji, taj će i igrati. Možemo biti zadovoljni s puno stvari, u procesu smo koji je tek počeo. Naravno da ne možemo biti zadovoljni utakmicom i rezultatom protiv Lokomotive. Dosta dobro reagiramo kad imamo prostora, imamo problema kad se ekipe brane i zatvore prostor, na tome smo radili i vjerujem da će biti bolje. Želim pobjeđivati svaku utakmicu, ali nijedna ekipa na svijetu ne pobjeđuje sve. Kad pogledamo da smo prvi u HNL-u i EL-u, moramo biti zadovoljni - objasnio je.

Odgovorio je i hrvatskom menadžeru Andyju Bari koji se u svom gostovanju u Podcast Inkubatoru požalio kako smatra da njegov igrač Cardoso Varela ne igra dovoljno:

- Ne želim komentirati izjave menadžera. Kao što svaki roditelj voli svoje dijete, tako menadžeri vole svoje igrače. Prema nijednom menadžeru nemam nikakve stvari da moram vraćati. Ekipa koju sam sastavio dobro je igrala četiri utakmice, mislio sam da mogu još s Lokomotivom, drugi put ću drugačije razmišljati. Da je bilo drugačije, možda bi se pitali što sam mijenjao, ali momčad je ispred svih.

Za kraj se osvrnuo i na navijače koji nisu bili zadovoljni nakon poraza od Lokomotive:

- Potpuno razumijem. Trener sam već dugo godina, znam kako to funkcionira, nikad se nisam skrivao iza bilo čega. Uvijek radim po svome, ni prema jednom menadžeru nemam nikakve stvari da moram vraćati. Ekipa koju sam sastavio dobro je igrala četiri utakmice, mislio sam da mogu još s Lokomotivom, drugi put ću drugačije razmišljati. Da je bilo drugačije, možda bi se pitali što sam mijenjao, ali momčad je ispred svih - rekao je za kraj.