Livakovićev trener oglasio se o statusu vatrene 'jedinice': 'Mora bolje razumjeti momčad'

Najmoćniji hrvatski nogometni menadžer Andy Bara u nedavnom je gostovanju u Podcast Inkubatoru otkrio detalje prelaska prvog vratara hrvatske reprezentacije Dominika Livakovića iz Fenerbahčea u španjolsku Gironu. Kako je i predvidio, njegove riječi uskoro su se našle u mnogim španjolskim medijima koji ga prate više nego domaći kako tvrdi.

Tako je sportski direktor Girone Quique Carcel ubrzo nakon intervjua rekao kako su Barine riječi neistinite, a sada se na temu hrvatskog vratara oglasio i trener katalonskog kluba Michel:

- Lako je. Gledam što momčadi treba, gledam osjećaj momčadi. Moram bolje razumjeti Livakovića, ali trebam i da on bolje razumije momčad. To je proces. Ništa više od toga. Imamo tri jako dobra golmana i uvijek ja moram donijeti odluku. Lako je. Svatko može imati mišljenje, ali odluka je moja - rekao je španjolski stručnjak.

Livaković još nije odigrao ni minute za Gironu otkako je stigao iz Fenera iako je došao na inzistiranje trenera Michela. Odrekao se i velikog dijela plaće kako bi pronašao klub u kojem će braniti redovito što zasad Girona nije. Bara je u spomenutoj emisiji još rekao:

- Osobno sam zvao klub i trenera, trener je inzistirao na njemu, a Livaković se odrekao velike zarade da bi branio i ostao u formi za reprezentaciju. Smatrao sam da je odluka ispravna i čestitao mu. A onda odjednom – ništa. Mislio sam, prvu utakmicu neće braniti jer je tek došao, ali kad su izgubili 0:4 i opet ga nisu stavili, doslovno sam se smrznuo. Najluđe je što su čak pitali za cijenu da ga kupe, a ne brani.

Sada se realnom čini opcija u kojoj Livaković neće braniti do kraja godine kako bi u zimskom prijelaznom roku mogao potražiti novi klub kako bi u sljedećoj polusezoni uhvatio kontinuitet igara i zadržao status prvog vratara Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva sljedećeg ljeta.