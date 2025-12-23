Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SUPRUGA IKONE

Slavni Hrvat nije ni slutio kakav komentar će dobiti od legende, rođena Sarajka je za sve 'kriva'

Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.12.2025.
u 14:20

Ova Sarajka je nekadašnjeg nogometaša  zavela još prije 15 godina, a oni su svoju vezu u crkvi ozakonili 2011. godine. Inače, Ljubičić nije slučajno ostavio komentar Henryju jer je Hrvat s njim prijatelj već godinama

Legendarni francuski napadač Thierry Henry prije nekoliko dana dobio je nagradu za životno djelo od BBC-a čime se pohvalio na društvenim mrežama, a najviše pažnje privukao je komentar hrvatske teniske legende Ivana Ljubičića. Ikona Arsenala je sa svojom suprugom Andreom Rajačić koja je inače rođena u Sarajevu, te s njihovom djecom stigao na ceremoniju dodjele nagrade, te je nakon iste imao nekoliko objava na društvenim mrežama.

Ivan Ljubičić je čestitao nekadašnjem napadaču Arsenala i Barcelone na nagradi kojoj je dobio, a malo tko je očekivao takav odgovor Henryja. Henry je na našem jeziku odlučio odgovoriti Ljubičiću i napisao je "hvala", a to je samo jedan od primjera kakav utjecaj na njega ima supruga Andrea.

Ova Sarajka je nekadašnjeg nogometaša  zavela još prije 15 godina, a oni su svoju vezu u crkvi ozakonili 2011. godine. Inače, Ljubičić nije slučajno ostavio komentar Henryju jer je Hrvat s njim prijatelj već godinama.

To se potvrdilo i 2021. godine kada su Thierry i Andrea odlučili ljetovati u Hrvatskoj, a upravo tada im je društvo pravio Ljubičić.  Danas ovaj ima troje djece: Tristana, Gabrijelu i Tatianu. Vrlo često posećuju Sarajevo, a imaju i vikendicu na Jahorini. Rajačić je kći poznatog plastičnog kirurga Nebojše Rajačića, koji je priznat u cijelom svijetu i član je nekoliko uglednih kirurških udruženja. Jedan je od najuglednijih plastičnih kirurga u Bosni i Hercegovini, a tijekom 2025. radio je u Kuvajtu u Klinici za liječenje opeklina i plastičnu kirurgiju.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira
Ključne riječi
nogomet Hrvatska Andrea Rajačić Thierry Henry Ivan Ljubičić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Džudašice Barbara Matić i Lara Cvjetko na utakmici Hajduk - Dinamo
Lara Cvjetko

Hrvatica proputovala pola svijeta, ovo su njeni dojmovi: 'Uopće ne volim avion, a još manje sjediti 15 sati u zraku'

– Mislim da mi je Španjolska uvijek najdraža, nekako me podsjeća na Hrvatsku, a od gradova izdvojila bih Valenciju. Volim i Dominikansku Republiku, Tadžikistan mi je ove godine bio iznenađujuće zanimljiv, a Kina i Meksiko me nisu pretjerano oduševili. Iako stalno letim, uopće ne volim avion, a još manje sjediti 15 sati u zraku. To je gore od najtežeg treninga.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!