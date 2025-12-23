Slavni Hrvat nije ni slutio kakav komentar će dobiti od legende, rođena Sarajka je za sve 'kriva'

Legendarni francuski napadač Thierry Henry prije nekoliko dana dobio je nagradu za životno djelo od BBC-a čime se pohvalio na društvenim mrežama, a najviše pažnje privukao je komentar hrvatske teniske legende Ivana Ljubičića. Ikona Arsenala je sa svojom suprugom Andreom Rajačić koja je inače rođena u Sarajevu, te s njihovom djecom stigao na ceremoniju dodjele nagrade, te je nakon iste imao nekoliko objava na društvenim mrežama.

Ivan Ljubičić je čestitao nekadašnjem napadaču Arsenala i Barcelone na nagradi kojoj je dobio, a malo tko je očekivao takav odgovor Henryja. Henry je na našem jeziku odlučio odgovoriti Ljubičiću i napisao je "hvala", a to je samo jedan od primjera kakav utjecaj na njega ima supruga Andrea.

Ova Sarajka je nekadašnjeg nogometaša zavela još prije 15 godina, a oni su svoju vezu u crkvi ozakonili 2011. godine. Inače, Ljubičić nije slučajno ostavio komentar Henryju jer je Hrvat s njim prijatelj već godinama.

To se potvrdilo i 2021. godine kada su Thierry i Andrea odlučili ljetovati u Hrvatskoj, a upravo tada im je društvo pravio Ljubičić. Danas ovaj ima troje djece: Tristana, Gabrijelu i Tatianu. Vrlo često posećuju Sarajevo, a imaju i vikendicu na Jahorini. Rajačić je kći poznatog plastičnog kirurga Nebojše Rajačića, koji je priznat u cijelom svijetu i član je nekoliko uglednih kirurških udruženja. Jedan je od najuglednijih plastičnih kirurga u Bosni i Hercegovini, a tijekom 2025. radio je u Kuvajtu u Klinici za liječenje opeklina i plastičnu kirurgiju.