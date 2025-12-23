Mlada Varaždinka u nedjelju napada svjetski juniorski rekord

U nedjelju 28. prosinca Atletska dvorana Zagreb (Paviljon 1, Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb) domaćin je AGRAM dvoranskog silvestarskog mitinga 2025 na kojem će atletičarka varaždinske Slobode Jana Koščak napasti svjetski juniorski (U-20) rekord u petoboju. Jana je aktualna svjetska i europska juniorska prvakinja u sedmoboju te aktualna svjetska mlađejuniorska (U-18) rekorderka u petoboju. Svjetski mlađejuniorski rekord postavila je upravo u Atletskoj dvorani Zagreb 26. veljače 2023. godine s 4585 bodova.

Jana je ove godine, 2. veljače, u Tallinnu (Estonija) postavila hrvatski seniorski, ujedno juniorski rekord u petoboju s 4478 bodova, a natjecanje u nedjelju bit će joj posljednje u juniorskoj kategoriji te posljednja prilika za postavljanje svjetskog juniorskog rekorda u petoboju. Vlasnica svjetskog juniorskog rekorda u petoboju koji će Jana pokušati nadmašiti jest Ukrajinka Alina Shukh s 4542 boda, a postavljen je 4. veljače 2017. godine. Jana će svoje natjecanje u petoboju krenuti u 11.45 sati, kada je na rasporedu utrka na 60 metara prepone. Potom slijedi vis (12.50), kugla (15.20), dalj (16.25) i 800 metara (18.10).

Godina 2025. ostat će zlatnim slovima upisana u sportski životopis mlade Varaždinke Jane Koščak. Vrhunac sezone dogodio se u kolovozu u finskom Tampereu, gradu koji će pamtiti kao mjesto gdje je potvrdila svoju dominaciju u europskoj juniorskoj konkurenciji. Na Europskom atletskom prvenstvu U-20 Jana je osvojila zlatnu medalju u sedmoboju, izjednačivši pritom osobni i ujedno hrvatski rekord sa 6293 boda. Njezin je nastup bio demonstracija sile, a posebno je briljirala u skoku u vis, gdje je s preskočenih 1.92 metra postavila novi rekord prvenstva, nadmašivši rezultat star čak 42 godine, još iz 1983. Tim je trijumfom kompletirala nevjerojatan niz od tri velika zlata u mlađim dobnim kategorijama, nakon što je 2022. postala europska prvakinja U-18, a 2024. i svjetska prvakinja U-20 u sedmoboju.

Sva njezina postignuća, od rekorda u Tallinnu, preko iskustva u Nanjingu pa do zlata u Tampereu, nisu prošla nezapaženo. Kao kruna sezone, u rujnu je stigla i prestižna nominacija za nagradu Europske atletike za "Žensku zvijezdu u usponu" (Rising Star). To je priznanje koje se dodjeljuje najperspektivnijim mladim atletičarima i atletičarkama kontinenta i potvrda je da je Janin talent prepoznat na najvišoj razini. Ova nominacija stavila ju je u društvo najvećih mladih imena europske atletike i dala dodatan vjetar u leđa pred posljednji veliki izazov koji si je zacrtala u 2025. godini. Iako je već postigla gotovo sve u juniorskoj konkurenciji, Jana Koščak želi otići sa stilom i ispisati još jednu stranicu povijesti prije nego što zakorači isključivo u seniorske vode. Za Janu Koščak bit će to savršena prilika da zaokruži fenomenalnu sezonu te se na najbolji mogući način oprosti od juniorskih dana.