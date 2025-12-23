Plenković otkrio: Modrić ima velikog obožavatelja koji ga već smatra ikonom Milana

Kao osvjedočeni poklonik sporta i sportaša, premijer Andrej Plenković i ove je godine nazočio svečanosti proglašenja sportaša godine Hrvatskog olimpijskog odbora. Pritom je bio osoba koja se valjda najviše rukovala od svih nazočnih uzvanika. Primjerice, nakon što je skupini novinara predložio da će izjave dati u hodniku, ispred Kristalne dvorane hotela Westin, da prevali tih 25 metara trebalo mu je desetak minuta. Jer, svatko na koga je naišao imao je potrebu rukovati se s predsjednikom Vlade, a i on nikoga nije ignorirao pa tako ni Biserku Petrović. A ona ga je pitala može li pomoći u pronalaženju prostorije za silikonsku figuru njena sina Dražena, koja je ostala bez krova nad glavom nakon što je Agram kupio Cibonin poslovni toranj i krenuo ga preuređivati.

Volio bih na SP u Ameriku

U razgovoru sa sportskim izvjestiteljima premijer je krenuo od sportske 2025. godine.

– Lijepo je biti ponovno na velikom danu hrvatskog sporta. Prigoda je to da rezimiramo uspjehe u pojedinačnim i ekipnim sportovima. Tu je puno truda i puno rada, a kao i uvijek puno uspjeha. Mislim da su nagrade, koje su dobili Josip Glasnović te zajedno Lara Cvjetko i Zrinka Ljutić, otišle u prave ruke. Ovo je bila uspješna godina, i po broju osvojenih medalja, ali i po domaćinstvu brojnih međunarodnih natjecanja kojima je Hrvatska pokazala da je zemlja sporta. Mi smo s naše strane, kao Vlada, pomogli sve što se moglo pomoći. Ovo je i dobra uvertira za Zimske olimpijske igre, ali i za Prvenstva Europe u rukometu i vaterpolu te na koncu za SP u nogometu.

Koliko će dometi hrvatskih sportaša na tim natjecanjima biti i politički važni?

– Pa svi su ti uspjesi jako važni za opće ozračje u društvu. Kad god su naši sportaši uspješni, to se osjeti na dobrom raspoloženju. Ako će biti kao i proteklih godina, onda će i 2026. biti dobra godina.

Koliko u tempu u kojem živite, i vodite državu, stignete pratiti hrvatski sport ili tražite da vas brifiraju?

– Mahom me brifiraju o političkim zbivanjima, a što se tiče sporta, kada djeca zaspe, po noći gledam što se zbiva. Moram priznati da me oduševio plivač Jere Hribar. U prvi tren kada sam vidio vijest da je osvojio europsko zlato, pitao sam se je li to moguće. Tri medalje, i to zlato na 50 metara slobodno, to je fascinantan uspjeh i moram čestitati njemu, ostalim članovima štafete, ali i svima koji su radili na hrvatskom plivanju da se ovakvi rezultate ostvare. Za mene osobno to je najfascinantniji rezultat u godini na izmaku.

Planirate li otići na neko od spomenutih velikih natjecanja u 2026. pa tako i na Svjetsko nogometno prvenstvo?

– Ako se bude moglo, vrlo rado. Ako ne, tu je uvijek naš ministar sporta Tonči Glavina. Naša skupina na nogometnom SP-u je OK, a dobro je što je prva utakmica jaka, s Engleskom, a nakon toga još dvije slabije. S obzirom na to da su momci prošli kvalifikacije na najuvjerljiviji način dosad, očito je da će naši otići na SP u dobrom stanju, a momčad je dosta homogena.

Pitaju li vas inozemni kolege političari vašeg ranga za tajnu Luke Modrića?

– Jako ga respektiraju. Neki dan u Parizu, na večeri kod predsjednika Macrona, bio je Enrico Letta, bivši talijanski premijer, koji sada živi u Francuskoj. On kaže da Luka nije jedan od igrača ili neka stara zvijezda na zalasku, nego ikona Milana. Ako on to tako vidi, onda je to sjajna potvrda koliko se brzo Luka profilirao u novoj sredini, što je jako lijepo čuti.

Koliko je sport tema tijekom vaših susreta na najvišoj diplomatskoj razini?

– Uglavnom je to kada su ili međusobni susreti ili najveća svjetska natjecanja poput SP-a u nogometu. Sjećam se Alicantea, kada smo bili na konferenciji EuroMed, gdje smo gledali kako Hrvatska pobjeđuje Brazil na penale. To mi je najdojmljiviji međunarodni skup na kojem sam bio.

Hrvatski olimpijski odbor bio je kolateralna žrtva požara u Vjesnikovu neboderu. Što tu država može učiniti?

– Neboder se mora ukloniti uz što manje štete ne samo za instalacije nego i za prizemlje. Onda ćemo pronaći neko adekvatno rješenje na novoj adresi. Naći će se rješenje. Žao mi je zbog te djece koja su se išla malo zabavljati pa je sve ovako završilo.

Ministar vas hvali da ste vrlo susretljivi kada god on dođe k vama s nekim zahtjevom vezanim uz sport.

– Ako me hvali, onda će dugo biti ministar – našalio se premijer i nastavio:

– To je konzistentna politika Vlade. Baš sam s gospodinom Matešom gledao koliko je samo financiranje Hrvatskog olimpijskog odbora išlo naprijed. Što je država ekonomski snažnija, što su naše mogućnosti veće, a fiskalni prostor se otvorio, onda je normalno da i sportu pridajemo veću pozornost, što izravno, a što potporom putem HOO-a. Ono što mi je posebno važno, a to su mi rekli ovdje, da je ta injekcija loptačkim sportovima pomogla da mnogi klubovi zadrže financiranje za isplatu trenera. To mi se čini jako bitnim, a i porezni okvir koji je poticajan za privatni sektor da se angažira jer će gospodarstvenici imati jasne beneficije. Dugoročno, financijska održivost sporta neće biti moguća samo s onim što će davati Vlada. Jer, ova je Vlada dobre volje prema sportu, sutra može biti netko manje zainteresiran, i zato će privatni sektor pa i lokalna samouprava tu imati veliku ulogu. Bez sporta nema ni zdravog društva ni mladih naraštaja koji razumiju što je timski duh i zdrava konkurencija pa i zdrav život u konačnici. To je jedan od načina kako da nam mladež bude manje na mobitelima.

Pomažemo sve sportove

Na pitanje o često spominjanih sedam milijuna eura potpore loptačkim sportovima, premijer nas je demantirao s pravom jer, koliko smo mogli čuti, posrijedi je čak oko 18 milijuna eura.

– Pa i više. Ali nećemo sada brojiti baš svaki euro.

Kako se sada govori o tome da će i pojedinačni sportovi biti potpomognuti, u startu s 1,5 milijuna eura, ima li izgleda da i ta svota naraste u godinama koje su pred nama? Jer, imamo jako puno dobrih sportaša u pojedinačnim sportovima.

– Tu smo za sve. To sam rekao odavno. Nismo samo za najpopularnije sportove, za loptačke sportove, nego baš za sve sportove. Vidjeli ste da smo bili na hrvanju, džudu, neki dan smo primili boksače. I karate, tekvondo, atletika, gimnastika... svi su nam jednako dragi. O skijanju da ne govorim – zaključio je premijer Plenković.