Zrinka nagradu za sportašicu godine podijelila sa sestričnom: Ovo su svi dobitnici

U vrijeme sumiranja i darivanja i Hrvatski olimpijski odbor dijeli nagrade najboljim sportašima i sportskim djelatnicima, a ove godine dogodio se svojevrsni kuriozitet. Iako se već događalo da više sportašica podijeli nagradu za sportašicu godine (jedne godine ih je bilo tri) po prvi put se dogodilo da tu laskavu nagradu podijele dvije sestrične, kćeri dviju sestara.

Naime, povjerenstvo HOO-a za nagrade donijelo je solomunsku odluku pa je odlučilo da najbolje sportašice budu džudašica Lara Cvjetko i skijašica Zrinka Ljutić (čija je mama djevojački Cvjetko).

Cvjetko naslijedila Matić

Naša najbolja skijašica aktualna je slalomska pobjednica Svjetskog kupa, najbolja džudašica je svjetska doprvakinja, a u istoj kalendarskoj godini izborila je i europsku broncu i trenutačno je prvorangirana džudašica svijeta u kategoriji do 70 kilograma iz koje se, to je sada sve očitije, posve povlači olimpijska pobjednica Barbara Matić.

U muškoj konkurenciji, u olimpijskim sportovima, takve žestoke konkurencije nije bilo pa je sportašem godine proglašen strijelac Josip Glasnović, olimpijski pobjednik iz Rija 2016. godine, ovogodišnji svjetski prvak u disciplini trap koji je taj rezultat pojačao i s ekipnim svjetskim zlatom te ekipnim europskim srebrom. A partneri u tim pothvatima bili su mu njegov vlastiti brat (i svjetski rekorder) Anton Glasnović te olimpijski pobjednik iz Londona Giovanni Cernogoraz. Glasnoviću je u ovoj utrci konkurirao plivač Jere Hribar, europski plivački prvak i doprvak, ali u malim bazenima, a to će reći u neolimpijskoj disciplini. No, Hribar je sa svojim izduženim gabaritima i radnom etikom velika hrvatska plivačka nada za sljedeće Olimpijske igre.

S obzirom na to da su vaterpolisti u 2025. ostali bez medalje (a prethodne godine su osvojili tri), za najbolju momčad godine glatko su izabrani rukometaši koji su početkom godine osvojili svjetsko srebro. Iskovali su ga u prepunoj Areni Zagreb pa je pred izabranicima Dagura Sigurðssona izazov dokazivanja, na siječanjskom Prvenstvu Europe, da su doista sastav koji i bez veterana Duvnjaka i Karačića pripada europskom (a time i svjetskom) vrhu. Zahvaljujući tom svjetskom srebru, rukometaši su i najbolji promicatelji Hrvatske u svijetu za 2025. godinu u kojoj su nogometaši izborili nastup na Svjetskom prvenstvu, a njih ta nagrada možda čeka sljedeće godine nakon nastupa na mundijalu.

Da nam je ženski loptački sport u ozbiljnoj krizi, dokazuju i izbori ekipe godine, a on se ove godine svodi na sjajne kuglačice, deset članica reprezentacije, koje su postale svjetske prvakinje. S istim dometom konkurirala im je tročlana samostrel reprezentacija koja je već godinama u samom svjetskom vrhu.

U kategoriji najuspješnijih sportskih parova, štafeta ili posada trofej su osvojila dva para braće – Sinkovići i Lončarići – udruženi u četvercu bez kormilara koji je osvojio srebro na Prvenstvu Europe. Nažalost, ta ista posada na Svjetskom prvenstvu nije ušla u finale pa se i raspala. Sinkovići će tako nastaviti karijeru u dvojcu na pariće, a Lončarići u svojoj "prirodnoj" disciplini dvojcu bez kormilara. Ovoj posadi konkurirala je jedna štafeta – trećeplasirani plivači s Prvenstva Europe – no oni su svoju broncu osvojili u 25-metarskom bazenu i neolimpijskoj disciplini (četiri puta 50 metara).

Prije tri godine HOO je uveo i nagrađivanje sportašica i sportaša iz neolimpijskih sportova, a u žestokoj konkurenciji ovogodišnji laureati su Mirela Kardašević svjetska prvakinja i rekorderka u ronjenju na dah (bazenske discipline) i Roko Doždor, dvostruki svjetski prvak – u kik-boksu i savateu.

Kako navode iz HOO-a, obilje sportskih uspjeha u 2025. godini zaoštrilo je izbor trenera godine i HOO je odlučio za 2025. godinu dodijeliti četiri ravnopravne nagrade predstavnicima struke iz olimpijskih sportova. Najbolji treneri iz pojedinačnih sportova su Amir Ljutić (skijanje), Dragan Crnov (džudo) i Branko Pereglin (streljaštvo), dok je taj naslov za momčadski sport ponio rukometni izbornik Dagur Sigurðsson. No, tu nije kraj popisa trenerskih laureata… Premijerno od ove godine uvedeno je i nagrađivanje trenera u neolimpijskim sportovima, a prvi dobitnici su Ivan Drviš (ronjenje) i Mario Košar (kik-boks).

Dobitnik posebnog priznanja za promicanje sporta je povjesničar sporta i istaknuti publicist Jurica Gizdić, koji nas je iznenada napustio prije mjesec dana. Posmrtno je to priznanje autoru čak 94 knjige sportske tematike.

Zakladi sportaša 27.500 eura

Tradicionalna HOO-ova Nagrada "Matija Ljubek" sportskim zaslužnicima za životno djelo nedvojbeno je završila u "pravim rukama": Nikole Bralića (veslanje), Željka Jerkova (košarka), Siniše Viteza (streljaštvo), Branka Zemunika (dizanje utega) i glavnog tajnika Gimnastičkog kluba Osijek Žito Tomislava Markovića.

Dobitnikom nagrade za najsportskiju gestu u 2025. godini je naš najbolji skijaš Filip Zubčić kojem će ovo fair-play priznanje barem malo prigušiti nezadovoljstvo s trenutačno zagubljenom sportskom formom. Naime, tijekom slalomske utrke u Gurglu, Zubo je diskretno "zajahao" jedna vrata, i da se sucima sam nije prijavio to bi prošlo neopaženo. No, korektni Hrvat se odlučio držati pravila sportskog viteštva, što ga je pak stajalo druge vožnje. Za pohvaliti je svakako i gesta Rotary kluba Zagreb Medvedgrad čiji su članovi u korist pomoći bivšim sportašima i sportašicama, koji nisu osigurali osnovne uvjete egzistencije, Zakladi hrvatskih sportaša dodijelili 27.500 eura.