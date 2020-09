Nitko od igrača nije otpisan, a vratit ću kult i zajedništvo!

Najmanje četiri puta mnogi su posumnjali u izborničke kompetencije Zlatka Dalića; prvi put kada je preuzeo reprezentaciju, uoči Ukrajine u jesen 2017., drugi put nakon glatkog poraza od Perua u pripremama za SP 2018., treći put nakon debakla sa Španjolcima 0:6, četvrti put nakon kraha protiv Mađarske u Budimpešti.

I svaki put Dalić je isplivao, vratio se u pobjednički ritam i razuvjerio dežurne skeptike. Pa ipak, nakon ukupno 1:8 s Portugalom i Francuskom, novi je, peti val sumnji, pa i kritika, pa je legitimno izborniku postaviti i neka škakljiva pitanja.

Brine li vas činjenica da je reprezentacija u dvije utakmice primila čak osam pogodaka?

– Naravno da me brine, da mi je teško i da me sve ovo jako boli. I premda sam znao da mi u ovakvom stanju nismo bili u stanju odgovoriti tako jakim reprezentacijama, jako mi je zasmetalo što smo u prvoj utakmici nastupili s toliko malo energije, trke, agresivnosti, zajedništva – kazao nam je Dalić nakon povratka iz Pariza i nastavio:

– Nema tu nikakvoga opravdanja. Hrvatska je visoko dignula standarde, ona sada više ne igra protiv Malte, Moldavije, Gruzije, Andore..., nego s najjačim svjetskim reprezentacijama i mi moramo za njih biti spremni. U mojoj eri igrali smo triput s Englezima, triput sa Španjolcima, triput ćemo s Francuzima i Portugalcima, pa s Brazilom... Ja ću reprezentaciji vratiti kult i zajedništvo, a moj je cilj pripremiti momčad za Europsko prvenstvo.

Nije li već ona za njega trebala biti spremna, jer trebalo se igrati ove godine?

– Bila bi da smo igrali planirane pripremne utakmice, a mi smo deset mjeseci bili bez reprezentacije. Sada treba hladne glave napraviti analizu i vidjeti gdje se griješilo; ja prvi kao izbornik, a onda i svaki igrač ponaosob, koliko je ispunio ono što se od njega tražilo.

Napominjem kako smo se mi nakon Portugala ipak trgnuli, to je bilo vidljivo u Parizu, a onda primili pogotke iz vlastitih pogrešaka. Da, boli me i ovaj poraz, ali meni će on i dobro doći, da presiječem neke stvari. Kao što sam prije Svjetskog prvenstva nakon poraza u pripremnim susretima dobio uvid tko ne može odgovoriti zahtjevima – nastavlja Dalić.

Nemamo veliku širinu kadra

Znači li to da ćete otpisati neke igrače, da neke više nećete zvati?

– Nismo mi Portugal i Francuska koji imaju toliku širinu kadra da si možemo priuštiti da tako olako otpisujemo igrače.

Ćiro kaže da Kovačiću nije mjesto u reprezentaciji?

– Svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje. Ne mislim polemizirati sa Ćirom. Kovačić se u Portugalu utopio u sveopće sivilo, u utakmici u kojoj nije podbacio samo Livaković. Ja imam svoj cilj, svoj put i od njega neću odustati.

Zašto najiskusniji vezni igrač Badelj nije dobio šansu ni minute? Računate li uopće na njega?

– Da sam protiv Portugala stavio Badelja ispred Kovačića ili Pašalića, svi bi pitali zašto ne stavlja najboljega igrača Chelseaja i igrača koji je imao tako sjajnu sezonu u Atalanti. Osim toga, Pašalić i Kovačić mogu igrati polulijevo i poludesno, a Badelj samo u sredini. U Parizu je pak zaigrao Brozović, koji igra na Badeljevoj poziciji središnjeg veznog, a Marcelo je na njoj najbolji na svijetu. S Badeljem sam razgovarao, sve sam mu objasnio i na njega i dalje računam. E sad, koliko je on zadovoljan time, neka sam o tome odluči.

Zašto niste isprobali Čolaka i Budimira, jer ste prije govorili da Kramarić nije igrač za poziciju središnjega napadača?

– Ja igrače isprobavam i na treninzima, ne samo na utakmicama. Obojica su tu, s nama, što znači da tu pripadaju i dobit će šansu u prijateljskim utakmicama.

Ne znam ni hoću li ja doći...

Možete li u ovom trenutku sa sigurnošću reći da će Modrić i Rakitić doći na okupljanje u listopadu?

– U ovom trenutku ne mogu ništa reći sa sigurnošću. Tko zna što se može dogoditi u mjesec dana, hoće li biti zdravi... Pa u ovom času ne znam ni hoću li ja doći na okupljanje, a kamoli netko drugi – našalio se Dalić.

Možete li obećati da će Hrvatska biti konkurentna u borbi za visoki plasman na Euru?

– To je moj cilj i moja zadaća i ja vjerujem da će to tako biti. Međutim, mi moramo prihvatiti neke činjenice i biti objektivni; na SP-u 2018. imali smo igrače Real Madrida, Barcelone, Juventusa, Liverpoola..., a sada ih imamo iz Rubina, Zenita, Beşiktaşa, Rizespora... Nije to više kako je bilo. A kada pogledate Portugal i Francusku, to je sve Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real... – zaključio je izbornik Dalić.