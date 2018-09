Nikola Mektić bez naslova u mješovitim parovima

Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije s Poljakinjom Alicjom Rosolskom uspio osvojiti naslov pobjednika US Opena u mješovitim parovima, bolji od njih bili su Britanac Jamie Murray i Amerikanka Bethanie Mattek-Sands s 2-6, 6-3, 11-9.

Mektić, koji će sljedećeg tjedna biti u sastavu hrvatske Davis kup reprezentacije u polufinalnom dvoboju protiv SAD-a u Zadru nije uspio postati treći hrvatski tenisač u povijesti i treći u ovoj sezoni s naslovom pobjednika u mješovitim parovima.

Pavić je osvojio Australian Open s Kanađankom Gabrielom Dabrowskom, a u Roland Garrosu je Ivan Dodig osvojio trofej u paru s Tajvankom Latishom Chan.

Mektić i Rosolska su u produženom "tie-breaku" spasili tri vezane meč-lopte, ali ne i četvrtu.

Murrayu je ovo četvrti naslov u miksu, a drugi uzastopni u New Yorku, lani je slavio s legendarnom Švicarkom Martinom Hingis, dok je Mattek-Sands stigla do svog trećeg naslova u miksu, no prvog na US Openu.