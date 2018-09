Željko Krajan: Za Hrvatsku se itekako čulo u SAD-u zbog vatrenih!

To nemaju ni veći gradovi u svijetu. Varaždin (50.000 stanovnika) odnedavno ima dvojicu nacionalnih izbornika sa svjetskim srebrnim medaljama. Željko Krajan je to s reprezentacijom tenisača u Davisovu kupu postigao 2016. (sad se nada i zlatu), a ove godine pridružio mu se i Zlatko Dalić sa srebrom nogometaša, koje je naravno odjeknulo puno jače.

– Meni je velika čast da mogu biti u istoj rečenici s Dalićem. Ono što je on napravio s našim nogometašima nevjerojatan je uspjeh. Možda mi još nismo ni svjesni o kakvom se pothvatu radi. Bio sam u SAD-u kad su naši nogometaši igrali finale i mogu vam reći da se tad za Hrvatsku uistinu čulo. A Zlatko je bio ključni čovjek tog našeg uspjeha... No, znamo se odavno i od Zlatka sam nešto ovakvo i očekivao – kaže Krajan.

Računam na Mektića

Koliko vas inače zanima nogomet? Za koga navijate za Varaždin ili Varteks?

– Pa, za Varaždin, Varteks je više navijački klub. Nisam neki nogometni fan, ali pratim Varaždin i prava je šteta što ljetos u kvalifikacijama za Prvu ligu nije nadjačao Istru. Nadam se da će njegovi nogometaši ove sezone nastaviti s dobrim rezultatima i da će se napokon vratiti u Prvu ligu.

No, vratimo se teniskoj vrsti. Očekuje nas polufinalni dvoboj s Amerikancima u Zadru, a u sastav se vratio dugo priželjkivani Mate Pavić?

– Okolnosti su se promijenile, malo smo se angažirali oko toga i pronašli smo dogovor. Samo Mate zna zašto se nije odazivao na prethodne pozive, ali sada je tu, postigli smo što smo željeli, svi pa i on. Mi smo i bez njega napravili niz od 10 pobjeda u paru, ali neosporno je da je Mate pojačanje. On je uostalom u ovom trenutku naš najbolji igrač parova.

Je li to napokon naša najbolja reprezentacija u ovom trenutku?

– Pa, jest. Kad je singl u pitanju, tu nije bilo dvojbe, tu su Marin Čilić i Borna Ćorić koji postižu sjajne rezultate i sretni smo što ih imamo.

Zbog Pavićeva vraćanja u reprezentaciju ceh je na neki način platio Nikola Mektić koji igra finale miksa na US Openu?

– Moglo bi se reći. Mektić je dao veliki obol uspjesima naše reprezentacije i na njega se i dalje ozbiljno računa. Šteta što je premalo mjesta u sastavu. A Škugora sam pozvao jer je odličan u paru, a ako, ne daj Bože, zatreba može uskočiti i u singlu, ove je godine postigao nekoliko zapaženih pobjeda.

Borna se u meču s Del Potrom žalio na ozljedu bedra, je li sada sve u redu s njim.

– Čuli smo se ovih dana i nije mi spominjao nikakve probleme. U nedjelju ćemo se okupiti u Zadru, ali vjerujem da će moći igrati.

Bili ste na US Openu prvih nekoliko dana, poslije ste gledali prijenose. Kako komentirate nastupe naših tenisača?

– Bili su solidni. Čilić i Ćorić su već etablirane vrijednosti. Marin je mogao i dobiti meč s Nishikorijem, ali i bez toga može se reći da pokazuje jednu konstantu. Borna je ulaskom u osminu finala postigao najbolji rezultat na Grand Slam turnirima. Del Potro je u ovom trenutku prezahtjevan suparnik za njega, sve da ga i nije mučila ta ozljeda bedra.

S Francuzima bi bilo lakše

Što možemo očekivati u Zadru?

– Moramo biti jako oprezni jer Amerikanci su opasni, bez obzira na to što će igrati bez Isnera. Možda im je zemlja prije predstavljala veći problem, ali to više nije slučaj. I Sock i Johnson su osvajali turnire na zemlji. No, mi se uzdamo u našu kvalitetu i podršku domaće publike. Zadrani su dokazali da znaju navijati.

Pretpostavljamo da bi vam u mogućem finalu više odgovaralo gostovanje u Francuskoj nego u Španjolskoj?

– Nedvojbeno bi nam s Francuzima bilo lakše nego sa Španjolcima, ali zasad razmišljamo samo o Amerikancima.

A što kažete na novi format Davisova kupa?

– Promjene su u svakom slučaju bile nužne, e sad jesu li morale biti tako drastične. Godinama već u Davisovu kupu, s rijetkim iznimkama, nisu igrali najbolji igrači i to je ITF-u predstavljao evidentan problem koji je trebalo riješiti. Novi format svakako ide na ruku igračima, a vidjet ćemo kako će to publika prihvatiti.