NIJE SE ŠTEDJELO

Niko Kranjčar ušetao u bar, naručio vino pa napravio nešto što je konobara zaprepastilo: 'Slobodno to napiši'

VL
Autor
Vecernji.hr
02.12.2025.
u 12:49

- Nisam ih požurivao pa su ostali duže i naručili još. Dakle platio je prvo vino i ostavio 50 eura. Bum – hvala lijepo! Kad je plaćao drugo, opet ostavlja 50. Rekoh, majstore previše je. Samo se nasmijao i zahvalio još jednom. Gospodin čovjek.

Napojnice koje ostavljaju vrhunski sportaši znaju biti tema razgovora među konobarima Konobar Darko iz Karlovca ispričao je od koga je dobio najveću napojnicu, a to je bilo dok je radio u jednom vinskom baru.

- Od Nike Kranjčara, slobodno to napiši - rekao je Darko za N1 te dodao:

- Ušao je sam, njegovo je društvo došlo poslije. Znao je točno koje vino hoće, nije trebalo ništa crtati. Bila je nedjelja navečer, skoro prazan lokal i pustio sam Jessie Ware, onaj prvi album je tada bio friški, bomba. Nisam ih požurivao pa su ostali duže i naručili još. Dakle platio je prvo vino i ostavio 50 eura. Bum – hvala lijepo! Kad je plaćao drugo, opet ostavlja 50. Rekoh, majstore previše je. Samo se nasmijao i zahvalio još jednom. Gospodin čovjek.

Bilo je i drugačijih slučajeva.

- A u Zadru mi je bio jedan naš slavni rukometaš sa ženom i klincem. Idem mu izvratiti 15 kuna (dva eura). On govori “u redu je”, a žena ga ljutito pogleda i kaže “nije u redu”. I uzme novac - ispričao je.

Ovaj konobar kaže da ostavljanje napojnica ima i loše strane.

- Koliko ti dobro dođe, toliko je i udica da se vratiš u taj posao koji malo tko uopće želi raditi. Ako se ne varam, postoji istraživanje koje konobarenje stavlja među tri najstresnija zanimanja, zajedno s kirurzima i kontrolorima leta. Mislim da je i u top 3 zanimanja koja uništavaju brakove. Mene manje-više nije bilo briga za bakšu, ali imaš ekipu koja se sva izvitoperi i mater bi prodala za 2-3 eura tringelta - zaključio je ovaj konobar.

