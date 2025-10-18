Naši Portali
EP stolni tenis

Nijemice predvođene Tamarom Boroš u finalu

Zadar: Njemačka pobijedila Portugal u polufinalu europskog ekipnog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.10.2025.
u 13:30

U muškom polufinalu igraju Njemačka - Francuska, te Rumunjska - Slovenija.

Njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija plasirala se u finale Europskog ekipnog prvenstva u Zadru nakon što je u subotu svladala Portugal s 3-0.

Nijemice, koje vodi legenda hrvatskog stolnog tenisa Tamara Boroš, glatko su prošle u finale gdje ih čeka bolji iz dvoboja Rumunjska - Nizozemska.

Sabine Winter pobijedila je Fu Yu s 3-2 (8-11, 11-4, 8-11, 11-4, 11-2), zatim je Anette Kaufmann svladala Jienni Shao s 3-1 (11-8, 11-9, 8-11, 11-4), a pobjednički bod donijela je Nina Mittelham pobjedom nad Matildom Pinto 3-1 (10-12, 11-6, 11-9, 11-8). Nijemice do sada u Zadru nisu izgubile nijedan meč, imaju pet pobjeda s rezultatom 3-0.

„Ovo nije bio lagan susret, pogotovo je prvi meč bio tijesan. Naša prednost je što imamo ujednačenu ekipu i nije lako igrati protiv nas. U finalu nas čeka jaka ekipa, Rumunjska ili Nizozemska. Mislim da je taj meč potpuno otvoren, šanse su 50-50“, izjavila je Boroš, koja se nada da će Njemačku odvesti prema trećem uzastopnom europskom naslovu.

Boroš se osvrnula i na nastup hrvatskih stolnotenisačica koje su u dramatičnom susretu osmine finala izgubile od Slovakinja (2-3).

„Stvarno šteta za naše djevojke, imale su puno nesreće u tom meču. Tri su meča izgubile u petom setu, u dva su bila na 9 poena, a Slovakinjama je ulazilo dosta sretnih poena. I dalje smatram da je Hrvatska bolja ekipa od Slovačke, ali u sportu ne pobjeđuje uvijek bolji. I muška ekipa je odigrala sjajan meč protiv Njemačke, a i tu su odlučivale nijanse“, rekla je Boroš.

U muškom polufinalu igraju Njemačka - Francuska, te Rumunjska - Slovenija.
Ključne riječi
Tamara Boroš Stolni tenis

