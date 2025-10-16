Hrvatski stolnotenisači su u dramatičnom trosatnom meču pobijedili Grčku 3:2 i plasirali se u četvrtfinale Europskog ekipnog prvenstva u Zadru.

Dva boda za pobjedu Hrvatske donio je Andrej Gaćina, pobijedivši prvo neugodnog lovca Panagiotisa Gionisa, a u odlučujućem petom meču i Georgiosa Stamatourosa, dok je u prvom dvoboju Tomislav Pucar također bio bolji od Stamatourosa.

- Prije svega čestitam dečkima. Nije lako nakon 2-0 vodstva, a nakon prethodna dva teška meča, dovesti se u situaciju gdje praktički „čupate” kestenje iz vatre.

Da, moram pojasniti i našu postavu u kojoj smo kao trećeg igrača postavili Ivora Bana jer sam računao baš na Sgoropuolosa. Da sam mogao pretpostaviti da će igrati Konstantinopoulos, inače ljevak, postavio bi Zeljka.

U četvrtfinalu nas čeka Njemačka i to je sad prvi put situacija gdje smo malo rasterećeniji, nismo pod pritiskom imperativa pobjede, rekao je nakon teškog meča izbornik hrvatske stolnoteniske reprezentacije Neven Karković.

Andrej Gaćina je s dvije pobjede najzaslužniji za prolazak Hrvatske u četvrtfinale, pred domaćom publikom još je jednom igrao odlučujući meč.

- Čuo sam sina i njegov poziv s tribina. Da, pomoglo je. Kad smo poveli 2-0, očekivao sam da bi to Ivor mogao pobijediti, te da mi to sve mirno i brzi privedemo kraju.

Nemam što reći ni Ivoru, kao ni Tomi u meču koji je kasnije slijedio. Grci su odigrali dobro. Sport je takav, vodiš 2-0, ali dođe se do 2-2 i moraš zaratiti tu pobjedu.

Moraš! Neće ti pobjedu nitko dati, pokloniti. Ovo je najslađa pobjeda, ali i s najviše umora na leđima. Mislim da je ova pobjeda nad Grcima, pa onda četvrtfinale najveća i najljepša moguća pozivnica navijačima da nam dođu u Višnjik u što većem broju, podrže, da naprave atmosferu, zaključio je Gaćina.

Hrvatske stolnotenisačice izgubile su u osmini finala Europskog ekipnog prvenstva u Zadru od Slovakinja i okončale nastup na ovom natjecanju.

U prvom dvoboju je Hana Arapović lagano u tri seta pobijedila Barboru Varady, no preostala tri su otišla na stranu Slovakinja za konačnu pobjedu 3-1.

Izbornik Dragutin Šurbek bio je jako razočaran i prema vlastitim riječima šokiran raspletom ovog meča.

- Očekivao sam čak mogu reći i laganu pobjedu nakon što smo dobile prvi meč, poveli 1-0. Krenuli smo onda u drugi meč, 11:9 smo izgubili peti set.

Treći meč opet 11:9 u pet setova, pa onda... Jednostavno, u zadnjim, presudnim trenucima nije bilo niti sreće. Svaki se put loptica "okrenula" na njihovu stranu.

Pogotovo u meču Lee Rakovac, zadnji set čak 4 tzv. prasice za Slovakinju. Pa, Ivani Malobabić se isto dogodi u zadnjem setu. I dalje mislim, pa i sada, da Slovačka nije bolja od nas.

Prvenstveno mi je žao radi djevojaka jer mislim da su bolje od Slovakinja. To je život, idemo dalje, rekao je Šurbek.

Naša najbolja igračica Lea Rakovac je protiv Slovačke ostala bez pobjede.

- Imale smo stvarno jako puno peha, ako ćemo iskreno. To su bile za Slovačku one kako mi velimo 'prasice', rub stola, sretni poeni. I to je odlučilo ovaj meč, ali nema govora, to je zaslužena pobjeda Slovakinja i ja im čestitam.

Naš najveći cilj je ipak bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Londonu i to smo ostvarile. Htjele smo mi naravno i više i dalje i bolje, tako jasno.

Netko mora u jednom susretu pobijediti, netko izgubiti. Sada smo nažalost mi bile te koje su izgubile. Sljedeći ćemo se put vratiti jače, zaključila je Lea.