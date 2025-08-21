Nema dobrih vijesti iz Marsonije, demantirali laži: 'Ne znam kako je to netko mogao učiniti'

Značajnija vijest hrvatskog nogometnog svijeta je mogući skori stečaj i gašenje NK Marsonije. Zbog ukupno 50.000 eura duga prema bivšem treneru i dvojici igrača, klubu prijeti propast. Pozvali su lokalnu zajednicu da im pomogne donacijama, a u međuvremenu je u javnosti osvanula informacija da je novac prikupljen i klub spašen.

Nikola Mostarkić, predsjednik kultnog slavonskog kluba otkrio je za Sportalo kako ta informacija nije točna."Ne znam kako je netko to mogao objaviti, imao sam danas dosta poziva, ali novac nije skupljen", kazao je predjednik kluba pa dodao: "Sutra ćemo sve znati, ne mogu vam ništa više od toga reći, vidjet ćemo kako će se sve skupa rasplesti i hoćemo li skupiti te novce na vrijeme."

U mandatu prošle uprave nastali su veliki dugovi, kako prema tada aktualnom igračkom kadru, tako prema ranijim igračima i trenerima, prema poreznoj upravi i drugim institucijama. Nova uprava je pak kroz predstečajnu nagodbu sanirala brojne dugove, osim onih prema Dariju Damjanoviću (3600€), Demiru Peci (25000€) i Harisu Dilaveru (20000€).

Ukoliko uspiju pronaći način da riješe obveze prema njima trojici Marsonija će se natjecati u Trećoj nogometnoj ligi. Ukoliko se to ne dogodi, klub ide u stečaj, gasi se i mora krenuti ispočetka.