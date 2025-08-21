Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA NOVCA

Nema dobrih vijesti iz Marsonije, demantirali laži: 'Ne znam kako je to netko mogao učiniti'

Slavonski Brod: Rušenje stare južne tribine Stadiona pokraj Save
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 10:35

Ukoliko uspiju pronaći način da riješe obveze prema njima bivšem treneru i dvojici igrača, Marsonia će se natjecati u Trećoj nogometnoj ligi

Značajnija vijest hrvatskog nogometnog svijeta je mogući skori stečaj i gašenje NK Marsonije. Zbog ukupno 50.000 eura duga prema bivšem treneru i dvojici igrača, klubu prijeti propast. Pozvali su lokalnu zajednicu da im pomogne donacijama, a u međuvremenu je u javnosti osvanula informacija da je novac prikupljen i klub spašen.

Nikola Mostarkić, predsjednik kultnog slavonskog kluba otkrio je za Sportalo kako ta informacija nije točna."Ne znam kako je netko to mogao objaviti, imao sam danas dosta poziva, ali novac nije skupljen", kazao je predjednik kluba pa dodao: "Sutra ćemo sve znati, ne mogu vam ništa više od toga reći, vidjet ćemo kako će se sve skupa rasplesti i hoćemo li skupiti te novce na vrijeme." 

FOTO Diletta prozirnom haljinom osvojila fanove. Svi gledaju u jedan detalj
Slavonski Brod: Rušenje stare južne tribine Stadiona pokraj Save
1/20

U mandatu prošle uprave nastali su veliki dugovi, kako prema tada aktualnom igračkom kadru, tako prema ranijim igračima i trenerima, prema poreznoj upravi i drugim institucijama. Nova uprava je pak kroz predstečajnu nagodbu sanirala brojne dugove, osim onih prema Dariju Damjanoviću (3600€), Demiru Peci (25000€) i  Harisu Dilaveru (20000€). 

Ukoliko uspiju pronaći način da riješe obveze prema njima trojici Marsonija će se natjecati u Trećoj nogometnoj ligi. Ukoliko se to ne dogodi, klub ide u stečaj, gasi se i mora krenuti ispočetka.

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
Nikola Mostarkić NK Marsonia domaći nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još