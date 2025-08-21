Bilo je burno! Dalmatinci su u 1. HNL po svaku cijenu željeli još jedan klub

Na današnji dan prije točno 34 godine, 21. kolovoza 1991., u Zagrebu je održana povijesna sjednica Predsjedništva Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj je donesena jedna od najznačajnijih strateških odluka hrvatskog nogometa: osniva se Hrvatska nogometna liga.

Zašto se upravo taj dan uzima kao začetak prvoligaškog natjecanja u Hrvatskoj? Najprije, zato što je tada već bilo započeto prvoligaško natjecanje u Prvoj jugoslavenskoj saveznoj ligi – bez klubova iz Hrvatske i Slovenije, a onda i stoga što je tog 21. kolovoza 1991. sastavljena lista od 12 klubova koji će se natjecati u novoformiranoj hrvatskoj ligi.

No krenimo redom – najprije od predlagača liste klubova i sustava natjecanja, pokojnog Nevena Kolića. Prema njegovu mišljenju – prenio je tada izvjestitelj Večernjeg lista sa sjednice – najuputnije bi bilo klubove podijeliti na prvu i dvije skupine druge lige, sjevernu i južnu, i sve tri lige imale bi po 12 članova.

Prvak u Kup Uefe

Liga s 12 klubova? – postavljeno je pitanje na sjednici Predsjedništva, na što je glavni tajnik HNS-a Duško Grabovac dao obrazloženje:

– Tako je i u ostalim malim zemljama: Malti i Škotskoj. Nitko nema ligu s osam ili deset klubova – istaknuo je Grabovac.

Kolić je pak bio zamislio da se igra dvokružnim sustavom te da nakon 22 kola osmorica igraju doigravanje za prvaka, a prestala četvorica doigravat će za ostanak s četvoricom najboljih drugoligaša. Optimistično je zaključeno kako će budući prvak Hrvatske nastupiti u Kupu Uefe.

Polemika je nastala oko sastava 12-orice prvoligaša. Predsjednik HNS-a Mladen Vedriš predložio je da u prvoj sezoni nastupe dotadašnji prvoligaši: HAŠK Građanski, Hajduk, Zagreb, Rijeka, Osijek, zatim Zadar, Šibenik i Cibalia. O devetom i desetom članu nitko nije sporio, trebali su to biti dotadašnji drugoligaš, dubrovački GOŠK Jug i dotadašnji član Međurepubličke lige zapad, zaprešićki Inker.

Ali tko će biti deseti i jedanaesti? HNS je predložio Varteks i pulsku Istru. Varteks je u Međurepubličkoj ligi zapad bio šesti, a velikogorički Radnik četvrti, ali – naglašeno je tada – Varaždin je veći grad od Velike Gorice pa je zaslužio prvoligaša.

A Istra? Ona se do tada bila natjecala u četvrtoj ligi, ali vodilo se računa o regionalnoj zastupljenosti klubova, pa i o veličini grada – a pulska općina imala je 86 tisuća stanovnika – pa je zaključeno kako i ona zaslužuje člana elitnog razreda hrvatskog nogometa.

Varteks ili Radnik?

Sastanak je ušao u dramatičnu fazu kad su predstavnici Dalmacije postavili pitanje – a što je s Neretvom iz Metkovića? Ona se, prenio je tada VL, “jadna natjecala s bosanskohercegovačkim i crnogorskim klubovima u Međurepubličkoj ligi jug, u kojoj objektivno nije mogla na vrh”.

Večernji list ovako je opisao tadašnju pat-poziciju:

”Glasovalo se i za ovo i za ono. I to po nekoliko puta. Bila je dana čak i stanka. Da bi se ljudi sabrali, živci smirili, a dokazi potkrijepili. Prijedlog o tome da prva tri ranga natjecanja imaju po 12 klubova glatko je prošao. A onda je došlo do natezanja: koliko će koja regija imati svojih drugoligaša? Može li prvoligaš biti Varteks ili Radnik? Što je s Neretvom iz Metkovića?

Naposljetku je odlučeno: na članovima je Zagrebačke regije da odluče hoće li u Prvu ligu Varteks ili Radnik. Metkovčani su drugoligaši, a o njima – razumije se – ovisi hoće li se natjecati u tom ili u nekom nižem razredu...”

Kao što je poznato, u Zagrebu je poslije odlučeno kako u Prvu ligu ipak ide Varteks, što su u Velikoj Gorici jako teško primili, smatrajući kako im je nanesena velika nepravda.

Optimistično, na spomenutom sastanku usuglašeno je da natjecanje počne 8. rujna 1991. godine, što je naravno vrlo brzo – zbog velikosrpske agresije na Hrvatsku – palo u vodu. Prvo izdanje HNL-a počelo je tek krajem veljače 1992. godine i trajalo je do svibnja. U ljeto 1992. godine odlučeno je da se liga proširi na 16 članova, pa su priključeni Radnik, Segesta, Pazinka i Belišće.