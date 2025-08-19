Sopić o problemima Hajduka: 'Žalosno je što ću reći, ali opet to rade'

Bivši nogometaš, a danas trener, Željko Sopić, posljednjih pet mjeseci radi u Poljskoj, na klupi Widzewa iz Łódźa. Poljska se posljednjih godina profilira kao nova gospodarska sila, a paralelno raste i sportski segment.

Treći najveći grad u zemlji, Łódź, postaje sve značajnije nogometno središte, a dio te priče je i hrvatski stručnjak. "Jako lijepi grad, jako lijepi uvjeti za rad, ljudi su jako srdačni, mogu samo reći da je sve jako pozitivno", rekao je Sopić za HRT.

Uspoređujući poljske i hrvatske klubove, naglasio je da Poljska još nema klub s europskim koeficijentom poput Dinama, ali da napredak postoji. "Moramo biti svjesni da su prošle godine dva poljska kluba igrala četvrtfinale Konferencijske lige. Savez puno više mari za klubove nego što to radi Hrvatska liga, odnosno Savez, da ne ulazim u problematiku problema", poručio je.

Komentirao je i stanje u hrvatskom nogometu: "Varaždin je dao sve od sebe i junački ispao. Hajduk jednostavno nije bio na visini zadatka tu utakmicu, bilo zbog umora ili loše forme, to se treba analizirati. Rijeka je jednostavno bolja ekipa od Shelbournea. Pratim SHNL, mislim da Dinamo kvalitetom odskače od ostatka lige. Kako će biti kad europska natjecanja, vidjet ćemo. Hajduku će biti lakše jer ne igra Europu. Hajduk je ispao. Žalosno je ovo što ću reći, ali, kao i uvijek, pojačat će se tek nakon europskih natjecanja, a ne prije, i to je formula koju prakticiramo već godinama", zaključio je Sopić.