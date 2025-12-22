Naši Portali
ABA LIGA

Split teško stradao na gostovanju u Rumunjskoj i doživio sedmi poraz sezone

22.12.2025.
Bila je to šesta pobjeda u posljednjih sedam utakmica za rumunjsku momčad, koja je također treći put ove sezone prešla granicu od 100 koševa

U susretu 10. kola A skupine ABA lige košarkaši Splita izgubili su na gostovanju kod Cluj-Napoce sa 87-105 upisavši sedmi poraz.

Cluj-Napoca je kod kuće pružio još jednu impresivnu utakmicu lagano pobijedivši Split s uvjerljivih 18 koševa razlike.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Bila je to šesta pobjeda u posljednjih sedam utakmica za rumunjsku momčad, koja je također treći put ove sezone prešla granicu od 100 koševa. Ovim trijumfom Cluj je poboljšao svoj ukupni omjer na 7-3, dok je Split pretrpio sedmi poraz sezone i sada ima omjer 3-7.

Domaćin je kontrolirao tempo od prve četvrtine postigavši 54 koša u prvom poluvremenu, otišavši na odmor sa 16 razlike (54-38). Svaka nada u preokret Splita nestala je nakon poluvremena, jer je Cluj u trećoj dionici stigao na više od 20 koševa prednosti.

Cluj-Napocu su predvodili Nighael Ceaser sa 19 koševa, Trey Woodbury sa 18 koševa i sedam asistencija, te Mitchell Creek sa 15 koševa. Kod Splita najefikasniji su bili Antonio Jordano sa 18, Vito Kučić sa 17 i Zoran Dragić sa 16 koševa.

Na vrhu skupine A nalazi se Dubai s devet pobjeda i susretom manje, Cluj je drugi (7-3), dok je Partizan treći (8-1). Split se nalazi na šestoj poziciji (3-7).

