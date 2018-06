Jordan iznenadio: Mnogi u nevjerici kada su vidjeli što ima u ruci

Michael Jordan napustio je hotel u New Yorku s bocom tekile u ruci.

Mnogi se šale da je tako proslavio jubilej - 20 godina od legendarnog šuta preko Bryona Russella kojim je Chicago Bullsima donio šest naslov prvaka u NBA ligi.

Ovaj legendarni košarkaš ignorirao je navijače koji su tražili autogram, te se zaputio prema automobilu koji ga je čekao.

Michael Jordan getting lit on the 20th anniversary of his epic final shot with the Bulls



Still GOAT pic.twitter.com/KXIzSbuOjB