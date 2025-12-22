Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVENSTVO HRVATSKE

Zadar deklasirao Cibonu u derbiju kola i nanio joj šesti poraz

Zadar: Zadar i Cibona odigrali utakmicu 12. kola SuperSport Premijer lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 20:01

U drugoj četvrtini domaćin je imao i +13 (36-23), no "Vukovi" su smanjili na samo tri koša zaostatka

U derbiju 12. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Zadar je u dvorani Krešimir Ćosić pobijedio Cibonu sa 88-68 upisavši 11. pobjedu, dok je zagrebački sastav zabilježio šesti poraz.

Cibona je bolje otvorila utakmicu i nakon pet minuta igre imala je četiri koša prednosti (13-9). No, Zadar je okrenuo rezultat i do kraja prve četvrtine poveo je s osam razlike (23-15).

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

U drugoj četvrtini domaćin je imao i +13 (36-23), no "Vukovi" su smanjili na samo tri koša zaostatka. U trećoj četvrtini ekipa Danijela Jusupa je povela s osam koševa prednosti, da bi u zadnjoj četvrtini pobjegla na 20 razlike i mirno privela susret kraju. Na koncu je završilo 88-68.

Domaćine su predvodili Vladimir Mihailović sa 24 koša, Marko Ramljak sa 20 koševa i osam skokova, te Boris Tišma sa 16 koševa. Kod Cibone najefikasniji su bili Krešimir Radovčić sa 17 koševa, te Renato Serdarušić i Justin Roberson sa po 12 koševa.

U ostalim susretima ovoga kola Zabok je pobijedio Kvarner 94-80, Dinamo je slavio sa 91-58 protiv Dubrovnika, Šibenka je porazila Cedevitu Junior sa 94-87, Dubrava je bila bolja od Alkara sa 93-64, dok je Split pobijedio Samobor sa 122-86.

Zadar i Split vode na ljestvici sa skorom 11-1, Zabok ima 8-4, Cibona i Samobor imaju po šest pobjeda i šest poraza. Omjer 5-7 imaju Dinamo, Kvarner, Dubrovnik i Alkar, Dubrava je na 4-8, dok Cedevita i Šibenka imaju po tri pobjede i devet poraza.

Ključne riječi
KK Zadar cibona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!