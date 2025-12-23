Partizan zbog straha od dolaska navijača Dinama morao mijenjati lokaciju utakmice

Srpski košarkaški gigant Partizan trebao je 14. siječnja sljedeće godine igrati utakmicu 22. kola Eurolige protiv Olymipacosa u Beču. Ipak, na kraju se odlučilo da se utakmica ipak odigra u Beogradu zbog visokog sigurnosnih razloga.

Partiazn je grčkog velikana trebao ugostiti u Beču zbog zauzetosti Arene u Beogradu, no objavili su kako od toga odustaju zbog sumnje u veliki rizik od sukoba navijača. Lokalne službe odlučile su kako je prerizično da se utakmica održi u Beču zbog mogućeg masovnog sukoba čak šest različitih navijačkih skupina, a spominju se i navijači zagrebačkog Dinama.

- Prema izvješćima i procjenama lokalnih službi u Beču, za utakmicu je vladao veliki interes navijačkih skupina koje podržavaju čak šest momčadi (Rapid Beč, Panathinaikos, Dinamo Zagreb, Olympiacos, Crvena zvezda i Beograd), što je, uz povijest nedavnih interakcija između spomenutih skupina, okarakterizirano kao ozbiljan sigurnosni izazov - stoji u priopćenju beogradskog kluba.

Utakmica će se na kraju odigrati u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić.