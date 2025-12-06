VIDEO Raspucani vatreni: Stanišić i Majer zabijali u Njemačkoj, pogledajte golove

Bila je to već 12. ligaška pobjeda Bayerna koji je i dalje uvjerljivo prvi na ljestvici. Laimer je doveo Bayern u vodstvo u 11. minuti, dok je Kane u 66. povećao na 2-0. U završnici susreta posve se raspao Stuttgart, a strijelac za 3-0 u 78. minuti je bio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Stanišićev gol pogledajte OVDJE. Domaćin je u 81. ostao s igračem manje nakon isključenja Assignona, a do kraja je Harry Kane zabio još dva pogotka. U 83. s bijele točke i u 88. za konačnih 5-0. Stanišić je za Bayern zaigrao od 46. minute.

Wolfsburg je pred svojim navijačima svladao Union Berlin s 3-1. Nakon pola sata igre Wolfsburg je vodio 2-0 golovima Wimmera u 10. i Amoure u 30. minuti. Domaći sastav je suparnika i definitivno slomio u 59. minuti kada je hrvatski nogometaš Lovro Majer bio strijelac za 3-0. Bio je to njegov treći ovosezonski pogodak, a zabio je nakon skoro tri mjeseca čekanja. Majerov gol pogledajte OVDJE.

U nastavku utakmice tek je Nsoki bio strijelac počasnog pogotka za goste iz Berlina. Majer je igrao do 90. minute, dok je cijelu utakmicu s gostujuće klupe za pričuve odgledao Josip Juranović.

Augsburg je iznenađujuće na svom stadionu pobijedio Bayer 2-0 golovima Giannoulisa u šestoj i Kadea u 28. minuti. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić.

Schimmer je golom u 94. minuti donio pobjedu Heidenheimu od 2-1 protiv Freiburga za kojeg nije zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović, dok je Jones također u 94. bio strijelac za bod St. Paulija i 1-1 kod Koelna.